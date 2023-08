Vivek Ramaswamy dejará de utilizar la música de Eminem en sus actos de campaña para evitar ser demandado

En respuesta a una carta enviada por el rapero Eminem, a través de la cual le solicita no utilizar más su música para ligarla a su campaña con el objetivo tratar de obtener la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, Vivek Ramaswamy aceptó, pues de lo contrario podría hacerse acreedor a una demanda.

Aunque en mayo pasado la licencia musical de Eminem, Broadcast Music Inc. (BMI), y la campaña de Ramaswamy habían firmado un acuerdo para el uso de la música del rapero, este decidió no seguir adelante y le dio aviso al empresario de Cincinnati quien, en caso de no atender a la solicitud, caería en un incumplimiento sustancial del acuerdo con el riesgo de ser demandado.

Durante su participación en un programa del canal de televisión MSNBC, Ramaswamy se comprometió a respetar la postura fijada por Eminem.

“Respetaré sus deseos. Eminem y su ascenso solían ser un tipo que realmente se enfrentaba al establishment y decía las cosas que el establishment no quería que dijera”, expresó.

Al parecer a Eminem no le agradó que Ramaswamy interpretara el tema “Lose Yourself” durante la Feria Estatal de Iowa, ni mucho menos que el suceso se haya convertido en tendencia redes sociales.

El nombre de Vivek Ramaswamy se llegó a considerar como opción de formula para Donald Trump en caso de que obtenga la candidatura republicana. (Win McNamee/Getty Images)

A esto se debe agregar que presuntamente la popularidad del aspirante de 38 años ha tendido a disminuir después de su participación en el primer debate republicano, donde recibió severas criticas por parte de sus rivales Nikki Haley, Mike Pence y Chris Christie, quienes le reprocharon su falta de experiencia en la administración pública.

Otro punto controversial que afecta a la popularidad de Vivek Ramaswamy está relacionado con su apoyo declarado públicamente hacia Donald Trump incluso al calificarlo como el mejor presidente de la nación en lo que va del siglo XXI.

Además, la reciente filtración de información sobre el hecho de que el aspirante nunca ha enfrentado problemas económicos y que desde el bachillerato ganaba miles de dólares a través de una cartera de acciones heredas por sus padres, también lo han impactado de manera negativa pues en sus discursos siempre maneja la versión de que emergió prácticamente de la nada.

A todo esto, hay que sumarle la difusión de un video grabado hace 19 años, donde Vivek Ramaswamy, en su etapa de estudiante de Harvard, le intentó reprochar a un aspirante demócrata su inexperiencia en la política, algo de lo que ahora se queja ante los señalamientos de sus adversarios.

Sigue leyendo: