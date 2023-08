5 productos infantiles peligrosos que los padres deben evitar

Los expertos en seguridad de CR analizaron decenas de informes de incidentes y revisiones de padres

De izquierda a derecha: un “flotador de cuello” para bebés Oterroo, un centro de actividades Cosco Jump, Spin & Play y una manta con peso de Nested Bean se encuentran entre los productos para bebés sobre los que CR advierte.

By Lauren Kirchner

La mayoría de la gente asume que si algo está a la venta en los EE. UU., debe ser seguro de usar. Especialmente en artículos para bebés, cuando hay tanto en juego, ¿verdad?

La realidad es que, si bien muchos tipos de productos para bebés deben someterse a pruebas de seguridad antes de salir al mercado, algunos aún pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, es posible que productos nuevos todavía no tengan los estándares de seguridad obligatorios y, por lo tanto, lleguen a las tiendas antes de que se hayan realizado pruebas independientes. O, a veces, incluso cuando los reguladores y garantes de la seguridad piensan que un producto en el mercado representa un riesgo, el fabricante no acepta retirarlo.

Por lo tanto, a menudo corresponde a los consumidores investigar ellos mismos la seguridad de los artículos, leyendo reseñas o buscando en la base de datos pública de incidentes reportados a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) la agencia federal que supervisa miles de productos para el hogar. Consumer Reports también está aquí para ayudarte en todo lo que podamos. A continuación, mostramos cinco productos que los expertos en seguridad de CR dicen que los padres y cuidadores deberían omitir cuando se están preparando para un nuevo bebé.

Tumbonas para bebés

Cuando cuidas a un bebé las 24 horas del día, los 7 días de la semana, necesitarás algunos lugares seguros y cómodos para acostarlo de vez en cuando y dar un descanso a tus brazos. Pero cuando llega el momento de que el bebé duerma una siesta o duerma durante la noche, la Academia Estadounidense de Pediatría dice que siempre debe estar sobre una superficie firme y plana, sin nada blando a su alrededor. Por eso las tumbonas para bebés son peligrosas. Muchas de ellas tienen lados acolchados que parecen una buena protección, pero que en realidad pueden representar un riesgo de asfixia.

La tumbona para bebés Cutelions y la cuna para bebés Baby Nest Sharing Co, el DockATot Grand Dock y la tumbona portátil para bebés Baby Delight Snuggle Nest.

Source: Cutelions, DockATot, Amazon

En 2021, la CPSC aprobó una nueva norma que prohibía varios tipos de productos para dormir inseguros para bebés, incluidos los camitas para dormir inclinados (como Fisher Price Rock ’n Play) y los colchones para dormir en la cama (como Dock a Tot y el Baby Delight Snuggle Nest). Pero algunas de estas empresas todavía venden sus productos y, en cambio, optan por comercializarlos como “tumbonas”. Y aunque se supone que no deben usar lenguaje para promover el sueño, es comprensible que los padres crean, debido a su apariencia, que están bien para que sus hijos tomen una siesta.

Cuando preguntamos, Dock a Tot dijo que si bien la compañía no está de acuerdo con el enfoque de la CPSC hacia los productos tipo tumbona como la Deluxe+, de buena fe, dejó de vender cualquier tumbona Deluxe+ fabricada después de que la regla sobre el sueño infantil de la CPSC entrase en vigor en junio de 2022.

Jason Macari, director ejecutivo de Baby Delight, también comentó a CR que la compañía ha dejado de fabricar la tumbona Snuggle Nest, aunque aún mantiene su seguridad, y permanece a la venta hasta que se agote el stock.

La CPSC ya ha señalado problemas de seguridad con otras tumbonas antes: en 2021, la agencia anunció el retiro del mercado de la tumbona infantil Boppy después de que se vinculara con ocho muertes; y en 2023, instó a los consumidores a dejar de comprar versiones usadas del producto. Y a principios de este mes, la CPSC emitió una declaración pública pidiendo a los consumidores que dejaran de usar inmediatamente las tumbonas para bebés La-La-Me, explicando que violaban la regla de sueño infantil de la agencia y presentaban riesgos para los bebés tanto de asfixia como de caídas. El fabricante no aceptó retirarla del mercado, dijo la agencia en el comunicado, pero cualquier propietario de una de estas tumbonas debería destruirla y deshacerse de ella. No se pudo contactar a La-La-Me para hacer comentarios. Y Boppy tampoco nos respondió a la solicitud de comentarios.

Los expertos en seguridad de CR recomiendan que los padres y cuidadores pongan a sus bebés a jugar en productos que cumplan con reglas de seguridad obligatorias, como hamacas, y asegurarse de que duerman solo en productos aprobados para dormir, como un patio de juegos, una cuna o un moisés.

Centros de actividades Cosco Jump, Spin & Play

Los defensores de seguridad de Consumer Reports pidieron el retiro del mercado de este centro de juegos vendido en Walmart, fabricado por Cosco, después de ver numerosas críticas en línea y varios informes de incidentes a la CPSC, de padres que decían que sus bebés se habían caído de ellos. Muchas personas describieron que sus bebés se cayeron repentinamente al suelo cuando las correas de soporte que sujetaban el asiento se rompieron o se soltaron sin previo aviso. Los padres contaban que sus hijos terminaron colgando de lado de sus asientos o, en algunos casos, golpeando el suelo. Afortunadamente, ninguna de las heridas parecía poner en peligro la vida.

Consumer Reports instó a los padres a dejar de usar inmediatamente el centro de actividades Cosco Jump, Spin & Play y a que la empresa retirara el producto del mercado, después de múltiples quejas de los padres.

Source: Cosco Kids

“Me gustaría haber visto las reseñas antes de comprar esto”, escribió Madi de Beaumont, Texas, en una reseña del producto en el sitio web de Cosco Kids. “Ni siquiera llegamos a usar el producto durante una hora antes de que las reseñas se hicieran realidad. Mi hijo estaba saltando en la hamaca y de repente se soltó la correa y cayó al suelo”.

Rick Leckner, representante de medios de Dorel Juvenile, la empresa matriz del fabricante, declaró a CR que la empresa ha estado en contacto con la CPSC sobre el producto y que “toma muy en serio todos los asuntos relacionados con la seguridad”.

“Flotadores de cuello” Otteroo

Los “flotadores de cuello” para bebés de Otteroo son anillos inflables que se ajustan alrededor del cuello del bebé para mantenerlo a flote en la bañera o la piscina, y la empresa los comercializa para su uso desde bebés de tan solo dos semanas de edad en adelante. La CPSC señaló docenas de incidentes que la agencia había recibido de bebés que tuvieron que ser rescatados por sus cuidadores después de que su cabeza se deslizara repentinamente a través de los flotadores y se hundiesen hacia el agua. Varios bebés fueron enviados al hospital y uno se ahogó y murió, según informes de incidentes en la base de datos pública de la CPSC.

Los flotadores inflables para el cuello de bebés se comercializan para bebés de hasta solo 2 semanas de edad.

Source: Otteroo

El año pasado, tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos como la CPSC emitieron advertencias públicas sobre los flotadores para el cuello de los bebés en general, y la CPSC destacó este producto específicamente. Pero Otteroo hasta ahora se ha negado a cooperar en un retiro voluntario y todavía los vende en línea. La empresa sostiene que son seguros siempre que los padres permanezcan al alcance de sus bebés, como dicen siempre las instrucciones.

“No puedes confiar en las advertencias”, aconseja Oriene Shin, asesora política de CR. “Las advertencias no eximen a una empresa del requisito de crear un producto seguro. Estos productos no son seguros, no se pueden hacer seguros con advertencias y no deberían existir. Especialmente para los recién nacidos”, añade.

Mantas, cobijas para envolver y sacos de dormir con peso para bebés

Las mantas con peso son una tendencia popular entre los adultos, pero los expertos médicos dicen que nunca debes usar mantas, cobijas para envolver y sacos de dormir con peso en un bebé. Incluso una ‘presión suave’ sobre el pecho o el cuerpo de un bebé puede potencialmente inhibir la respiración y dificultarle salir de las posiciones inseguras para dormir en las que se encuentra, declararon los pediatras a CR.

Dreamland Baby y Nested Bean fabrican cobijas para envolver y sacos de dormir para bebés con peso.

Source: Dreamland, Nested Bean

Hay dos fabricantes principales de productos para dormir con peso para bebés: Nested Bean y Dreamland Baby, y ambos dijeron a CR que la falta de informes de lesiones relacionadas con sus productos cada vez más populares demuestra que son seguros. Pero la CPSC ha dicho que hay al menos una muerte infantil que se ha relacionado con un producto de estas características, y la Academia Estadounidense de Pediatría dijo en una carta reciente a los reguladores que no deberían esperar hasta que vuelva a ocurrir una tragedia para actuar contra esta peligrosa categoría de producto.

“Esperar a que surjan datos que confirmen estas preocupaciones mientras estos productos proliferan en el mercado es algo inaceptable cuando cada uno de estos casos será una familia cuyas vidas estarán marcadas para siempre por la tragedia insuperable del fallecimiento de su bebé por una muerte relacionada con el sueño”, expresó el informe.

Perlas de agua

Orbeez es probablemente la marca más reconocida de ‘perlas de agua’, pero hay un gran mercado con muchas empresas que venden bolas de gel expandibles para ‘juegos sensoriales’. Los niños simplemente agregan agua a las pequeñas bolitas y observan cómo crecen hasta alcanzar muchas veces su tamaño original. Pero el problema con esa superexpansión es que si las perlas terminan accidentalmente dentro del cuerpo de un humano (o de un animal), pueden expandirse y causar lesiones potencialmente mortales, como obstrucción intestinal o, si se inhalan, daño pulmonar.

Las perlas de agua, que pueden expandirse varias veces su tamaño original, se comercializan como juguetes ‘sensoriales’ para niños.

Photo: Adobe Stock

Las etiquetas de advertencia que son comunes en muchos paquetes de perlas de agua (como ‘no tóxico’ o ‘peligro de asfixia’) no informan a los padres sobre la gravedad del riesgo que representan si se ingieren o inhalan, especialmente para los bebés pequeños, que exploran el mundo a su alrededor poniéndose cosas en la boca.

“Los riesgos no se pueden ignorar”, dice Michael Alfonzo, médico de urgencias pediátricas del hospital infantil NewYork-Presbyterian Komansky y Weill Cornell Medicine. “Si tienes un niño menor de 3 años, yo no las tendría en mi casa”, agrega.

La empresa matriz de Orbeez, Spin Master, comentó a CR que prueban rigurosamente la seguridad de sus productos, pero que hay “muchos productos imitadores en el mercado que no cumplen consistentemente con los requisitos de seguridad, particularmente en lo que se refiere al tamaño”. Cuando se le preguntó sobre la seguridad de las perlas de agua como categoría, la Toy Association (Asociación del juguete), un grupo industrial, dijo que todas las versiones de las perlas de agua deben ser sometidas a pruebas de seguridad y etiquetadas como no apropiadas para niños menores de 3 años, pero que los padres y los cuidadores siempre deben tomar precauciones con ellas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.