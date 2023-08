‘Adentro’, el disco más honesto de Francisca Valenzuela

Aunque en apariencia Francisca Valenzuela está bien, hay algo en su voz y en su mirada que indican otra cosa.

La cantante chilena no puede evitar que se trasluzcan en su rostro las secuelas de lo que le dejó una reciente separación. Y tanto fue el efecto, que luego de ese evento, casi de manera compulsiva escribió una serie de canciones.

“No tenía la intención de sacar un disco tan pronto”, dijo la artista. “Pero en la promoción y gira de [mi disco anterior] ‘Vida tan bonita’, con todo lo que pasaba a nivel personal, empecé a escribir con frenesí, como en estado urgente”.

En septiembre se puso a escuchar las canciones junto con un amigo y se sintió conectada con ella misma, y a la vez se dio cuenta de que en cada tema había una historia universal, a pesar de que era un tema muy personal.

Y así, hace unos días estrenó “Adentro”, un disco de once temas que describen todos los sentimientos de Francisca durante el desafortunado trance.

“Las canciones salieron a modo de sobreviviente, de refugio”, dijo.

Uno de esos temas, “Nada para ti”, lo interpreta junto a la cantante mexicana Ximena Sariñana, y expresa cómo causa dolor un quiebre amoroso en frases como “Si lo nuestro se apagó lento con los años / Y seguir sería un engaño”.

El rompimiento tuvo un efecto secundario: Francisca decidió dejar California, su casa durante muchos años, y se mudó a vivir a Ciudad de México. Ahí ha encontrado una comunidad de artistas y creadores vibrante y extensa.

Este es el sexto disco de la cantante, que tiene una carrera de más de un par de décadas. Ninguno de los anteriores, sin embargo, había sido tan íntimo y personal, como ella misma lo reconoce.

“Al principio me daba un poco de vergüenza porque no estaba acostumbrada a mostrarme tanto”, dijo. “A no ser tan directa, no ser tan honesta, no ser tan cruda; yo decía, ‘qué vergüenza ser tan vulnerable o presentarse en el lugar más frágil'”.

Pero la reacción de sus seguidores es lo que le ha demostrado que eligió el camino correcto. Mucha gente se ha identificado con estos sentimientos y sentires, y se lo ha hecho saber.

“Es una suerte de regalo tener un medio para expresarse y explorar temáticas difíciles”, dijo respecto de su carrera y de la posibilidad de usar sus canciones para hacer catarsis a partir de momentos complicados.

La gira Adentro ya recorrió varios países del continente. En septiembre y noviembre andará por varias ciudades de México.