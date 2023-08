Aitana Bonmatí gana el premio a Mejor Jugadora de la UEFA y aprovecha los reflectores para expresar su apoyo a Jennifer Hermoso

Este jueves la campeona del mundo con España, Aitana Bonmatí, fue reconocida como la Mejor Jugadora de la UEFA en la campaña 2022-23 y en su discurso de agradecimiento alzo la voz para manifestar su apoyo a su compañera Jennifer Hermoso, en medio del escándalo del beso no consentido que le propinó el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

La mediocampista catalana del FC Barcelona derrotó en la terna a la también española Olga Carmona, del Real Madrid, y la australiana Sam Kerr, del Chelsea.

Bonmatí, que recibió el premio en el Forum Grimaldi de Mónaco de manos de Aleksander Ceferin, aprovechó los micrófonos en su discurso de agradecimiento para recordar que no se deben permitir “ni abusos de poder en las relaciones laborales ni faltas de respeto”, en referencia a todo lo ocurrido tras el triunfo de España en el Mundial femenino por el comportamiento de Rubiales.

“Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto, así que desde mi compañera Jenni Hermoso a todas las que sufren lo mismo estamos con vosotras y estamos trabajando para que la sociedad mejore“, expuso la futbolista azulgrana.

Reconoció que, a pesar del reciente éxito de su selección, “no están siendo unos momentos muy buenos” en el fútbol español. “Venimos de ganar un Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque están pasando cosas que no me gustaría dejar pasar“, acotó.

Finalmente, agradeció por el reconocimiento al organismo y lo hizo extensivo a sus compañeras, tanto en la selección como en su club.

“Tengo la suerte de jugar en un club espectacular que me permite jugar con las mejores del mundo y me hacen cada día mejor y por lo tanto soy una privilegiada”, concluyó la futbolista de 25 años.

Aitana Bonmatí durante un partido con su selección. Foto: Getty Images.

Vale recordar que los ganadores de los premios de la UEFA a los mejores de la temporada son elegidos por un jurado de entrenadores y periodistas, tras una preselección inicial hecha por el grupo de estudio técnico de la UEFA, según su rendimiento.

Aitana marcó 5 goles y dio 8 asistencias en la Liga de Campeones y tuvo un papel decisivo en la remontada del Barcelona en la final, en la que derrotó al Wolfsburg alemán (3-2) en Eindhoven, pese a llegar al descanso con una desventaja de dos goles; además de ser una pieza clave para que su selección nacional obtuviera la Copa del Mundo.

