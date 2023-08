Charlize Theron recuerda una tendencia de belleza de los años 90 que no retomaría ahora

Las modas en cuanto a maquillaje y ropa siempre se retoman en décadas posteriores, pero algunas famosas optan por dejar en el recuerdo esas tendencias, sobre todo si ellas mismas las lucieron. Tal es el caso de Charlize Theron, quien ahora reveló el look de los años 90 que no adoptaría de nuevo.

En una reciente entrevista con InStyle la actriz de 48 años habló al respecto: “Definitivamente, la ceja depilada de los años 90. Aún estoy recuperándome de eso”. Esa tendencia podría regresar de lleno, ya que varias modelos, incluyendo Bella Hadid, han acudido a eventos luciendo sus cejas arqueadas y mucho más delgadas.

En los últimos meses Charlize ha dicho sentirse muy a gusto con su cuerpo, y aclaró que no se ha sometido a cirugías para modificar su rostro: “Mi cara está cambiando, y me encanta que esté envejeciendo. La gente piensa que me hice un estiramiento facial. Y yo digo ‘P****, sólo estoy envejeciendo!’ No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es simplemente lo que sucede”.

