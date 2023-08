Charlize Theron asegura que nunca volverá a subir de peso para interpretar un personaje

Charlize Theron es una de las actrices más bellas de Hollywood, pero en cuanto al esfuerzo por hacer una dieta para adelgazar no es diferente a cualquier otra chica. Ahora declaró que no está dispuesta a volver a subir de peso voluntariamente para interpretar un personaje en cine.

La sudafricana de 48 años confesó a Allure que en un principio la experiencia no fue tan difícil, pero ahora resultaría casi imposible para ella recuperar su peso ideal si es que quisiera prestarse al realismo de un papel en una película: “Nunca, jamás volveré a hacer una película y decir: ‘Sí, ganaré 40 libras’. Nunca volveré a hacerlo porque luego no puedes quitarte ese peso. Cuando tenía 27 años, hice (la cinta) “Monster”. Perdí 30 libras de la noche a la mañana. Luego me salté tres comidas y volví a mi peso normal”.

Sin embargo, el paso de los años hizo que Charlize se diera cuenta que su cuerpo había cambiado, al trabajar en la película de 2018 “Tully”: “Luego lo volví a hacer a los 43 años, y recuerdo que un año después de intentar perder peso llamé a mi médico y le dije: ‘Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso’. Y él me dijo: ‘Tienes más de 40. Cálmate. Tu metabolismo ya no es el que era’. Nadie quiere oír eso”. Ahora la actriz mantiene su peso haciendo ejercicio, pero no debe descuidar sus rutinas, pues de lo contrario sus músculos lo resienten: “Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo sentarme en el baño. Todos esos momentos son muy reales”.

