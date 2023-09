Paige Spiranac confesó del supuesto piercing en una zona privada y si está tatuada

La golfista Paige Spiraniac, conocida como una de las deportistas que más público masculino atrae por su belleza, siempre es noticia y no solo por su rendimiento en su disciplina.

Con sus atrevidos posados, Spiraniac acumula miles de likes y comentarios en todas sus publicaciones por redes sociales.

En esta oportunidad, la golfista de 30 años se atrevió a responderle a uno de sus seguidores en un live por Instagram: “¿Es cierto que tienes un piercing en uno de tus pezones?”

Con total honestidad, Paige Spiraniac respondió a la pregunta, un rumor surgido de foros de internet a partir de varias fotografías que así lo sugerían.

“No tengo tatuajes ni piercings”, dijo con sinceridad la deportista.

A pesar que se muestra arrojada y atrevida en sus fotografías, así como ofensiva en su juego de golf, Spiranac tiene pavor a las heridas y perforaciones de la piel.

“Solía tener mis orejas perforadas, pero estaban cerradas, así que nunca he usado aretes. Con los tatuajes, me encantan en otras personas, creo que se ven muy bien, pero no creo que pueda lograrlo, así que no creo que alguna vez me ponga uno”, agregó en el IG live que realizó en días recientes.

“Había una teoría de que eran pezones perforados, pero no, no lo son. Suena muy doloroso… ¡paso!”, finalizó.