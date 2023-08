Tucker Carlson afirma que Barack Obama fumaba crack y sostenía relaciones homosexuales

Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión Fox News, afirmó que Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, fumaba crack y tenía relaciones sexuales con hombres.

Aunque está no es la primera ocasión en que se le intentan fincar acusaciones al exmandatario demócrata, lo llamativo del asunto es que esta vez Carlson mencionó una censura establecida por el gobierno para evitar abordar el tema ante el riesgo de ser bloqueado.

“En 2008, quedó muy claro que Barack Obama había estado teniendo relaciones sexuales con hombres y fumando crack”, señaló Carlson durante su participación como invitado en el podcast Adam Carolla Show.

De acuerdo con el presentador de 54 años, sus conclusiones sobre la aventura gay del exmandatario de la nación se basan en los argumentos expuestos por Larry Sinclair, un individuo con un amplio historial criminal quien, en 2009, publicó un libro titulado Barack Obama y Larry Sinclair: ¿Cocaína, sexo, mentiras y asesinato?

Carlson argumenta que, en su momento, ningún periodista se atrevió a ir más a fondo para investigar a Obama debido a las amenazas emitidas por el equipo de campaña del candidato demócrata de negarles acceder a él.

“Nadie lo informó, no porque fueran escrupulosos con el sexo o las drogas, sino porque la campaña de Obama dijo que cualquiera que hablara sobre esto no tendría acceso a la campaña de Obama. Entonces, no informaron sobre ello“, indicó.

Hasta el momento, Barak Obama no ha emitido ninguna declaración acerca de los comentarios de Tucker Carlson. (Dia Dipasupil/Getty Images)

Cabe señalar que, años después de haber purgado una condena en prisión y cuando Barak Obama ya no era presidente, Larry Sinclair corroboró que el contenido de su libro era real e incluso accedió a someter su testimonio a un detector de mentiras.

“No necesito decir nada más. Mi libro habla por sí solo y no me retracto de nada de lo que dije“, enfatizó.

Al respecto, Tucker Carlson respaldó los señalamientos de Sinclair.

“Hablé con Larry Sinclair al respecto. Definitivamente sucedió. Larry Sinclair ha estado entrando y saliendo de prisión hace 40 años, tiene antecedentes penales por definición y es pobre, tiene una vida desordenada y le falta un diente. Creo que tiene un historial de engaño, pero esta historia, si la escuchas en detalle, es claramente cierta. No va a cambiar el mundo que a Barack Obama le gusten los chicos, creo que eso era bien sabido”, concluyó.

