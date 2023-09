Amaury Vergara y su ambicioso objetivo: las Chivas de Guadalajara tienen que ser la base de la selección mexicana 

Las Chivas de Guadalajara poco a poco retoman su nivel en el fútbol mexicano. Por varias temporadas consecutivas, el Rebaño Sagrado luchaba por llegar a los puestos de repechaje de la Liga MX. Sin embargo, el conjunto azteca ha mejorado su nivel sin traicionar su filosofía. Esto ha permitido que muchos de sus jugadores sean tomados en cuenta para El Tri. Pero Amury Vergara aún no está conforme.

El dueño del histórico conjunto mexicano aseguró que su idea es que las Chivas de Guadalajara sean de una vez por todas la base de la selección de México. Vergara no se conforma con que tres o cuatro futbolistas de su plantilla sean llamados por el seleccionador de turno. El directivo quiere que el Rebaño nutra permanentemente a El Tri.

“Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en el club, Chivas tiene que ser base de la selección. Francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para ser honesto, eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, Chivas tiene que ser y yo siempre estoy en pro que se formen mejores más jugadores mexicanos, no solo en Chivas”, dijo Vergara en unas declaraciones difundidas por Mediotiempo.

Amaury Vergara considera que van por buen camino cuando varios de sus jugadores son llamados a las convocatorias de Jaime Lozano. En la última lista del seleccionador azteca, cuatro jugadores de las Chivas de Guadalajara fueron tomados en cuenta: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Jesús Orozco y Gilberto Sepúlveda.

“También es buena señal que tengamos tantos convocados porque quiere decir que algo estamos haciendo bien para ser considerados en el proyecto de ‘Jimmy’ Lozano. Me tiene muy contento y nos llena de energía para seguir trabajando”, agregó.

¿Cómo van las Chivas de Guadalajara?

El factor más resaltante del Rebaño Sagrado es que en la actualidad han conseguido buenos resultados sin renunciar a su filosofía. Pese a la última derrota del club en la jornada anterior contra el Santos Laguna, el rendimiento de las Chivas de Guadalajara es muy destacable.

El conjunto dirigido por Veljko Paunović viene de ser finalista en el anterior torneo de la Liga MX y en la actualidad marcha en la tercera posición del fútbol mexicano con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota.

