“Nos pasaron por encima”: futbolista de Chivas de Guadalajara reconoce el fracaso en la Leagues Cup 

Aún sigue fresca la mala participación de los clubes mexicanos en la Leagues Cup. Los grandes equipos de la Liga MX se cayeron sorpresivamente. Uno de ellos fue las Chivas de Guadalajara, club que llegó a la final del pasado torneo azteca y que actualmente lidera la Liga MX. El futbolista Isaác Brizuela dio sus impresiones sobre el fracaso del Rebaño Sagrado.

A pesar de que el entrenador Veljko Paunović recomendó dejar atrás el fracaso de la Leagues Cup, futbolistas como Brizuela comienzan a dar sus impresiones de la participación de Chivas. El jugador del Rebaño Sagrado mencionó algunos errores del club que fueron pagados caros en la copa internacional.

“Dejamos de hacer muchas cosas frente a los equipos que nos ganaron, nos pasan por encima, Cincinnati nos mete los dos goles arrancando, no tuvimos las llegadas o una llegada que generara cuatro toques y no merecíamos ir arriba el marcador, dejamos de hacer muchas cosas. Hay que reconocer cuando alguien es mejor que tú y en nuestro grupo así fue”, dijo el mediocampista en una entrevista con TUDN.

Las Chivas de Guadalajara de marcharon de la Leagues Cup con dos derrotas en la misma cantidad de partidos. En el debut, el Rebaño Sagrado fue derrotado fácilmente por Cincinnati 1-3 y luego fue superado por Sporting Kansas City 1-0. Este último pudo vencer al conjunto mexicano sin el apoyo de su máxima pieza en ataque, Alan Pulido.

“Se tiene que acostumbrar el equipo a la victoria y con la mentalidad de que todo era una final, de representar bien a Chivas, después de selección Chivas es lo más cercano. Dejamos mal sabor de boca para la afición y hay mucho extranjero. Vamos a ver para que están estas Chivas y no superamos la prueba, no supimos cómo jugar, no hay que poner pretextos”, sentenció.

Chivas a pasar la página

A pesar de la dura derrota en la Leagues Cup, las Chivas de Guadalajara tienen un torneo por delante para reivindicarse y demostrar que la final anterior no fue cuestión de suerte. El Rebaño Sagrado comenzó la Liga MX con tres victorias en tres partidos y Brizuela considera que el club debe retomar esa sangre ganadora del pasado.

“Estábamos ilusionados por un torneo internacional, veíamos a unas Chivas sólidas y fue un buen golpe, hay que decir las cosas como son. Los goles tempraneros fueron como una cachetada de ‘a ver ya empezó el torneo’, para el olvido, dejamos mucho que desear, como dijo Veljko, que nos sirva de aprendizaje y retomar el buen paso y no por estar en el primer lugar de tu torneo no va a estar todo de maravilla”, agregó.

