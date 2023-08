Jorge Sánchez, el exjugador del Club América que es vinculado con las Chivas de Guadalajara

Uno de los futbolistas mexicanos que lucha por mantenerse en Europa es Jorge Sánchez. El defensor mexicano tuvo una buena regularidad con el Ajax de Ámsterdam en la temporada pasada, pero su rendimiento fue cuestionado por los medios locales. Esto ha puesto en duda la estadía del mexicano en el conjunto neerlandés y las Chivas de Guadalajara aprovecharían esta inestabilidad.

El Ajax de Ámsterdam no tuvo una buena campaña en la temporada pasada. Uno de los señalados fue Jorge Sánchez. Durante el periodo de traspasos, el azteca ha sido catalogado como una de las posibles bajas del equipo para este nuevo torneo.

En primera instancia Sánchez fue asociado al fútbol brasileño. Se hablaba de que todo estaba encaminado para que el azteca se marchara al balompié de sudamérica, pero esta posibilidad habría ido directo a la basura. Ahora el Rebaño Sagrado sería la nueva “novia” de Sánchez.

Jorge Sánchez viene de titularse campeón de la Copa Oro con la selección mexicana. FREDERIC J. BROWN-Getty Images.

¿Es posible la llegada de Jorge Sánchez a Chivas?

La vinculación de Jorge Sánchez con las Chivas de Guadalajara se generó gracias al reporte de Ernaldo Moritz de ESPN. La información señalaba que el conjunto mexicano habría tenido un acercamiento sobre el Ajax para la adquisición del joven lateral. Sin embargo, hay muchos obstáculos en el camino.

¿A CHIVAS? 💨



Jorge Sánchez es el nombre que surgió como posible refuerzo de Chivas, así lo informó Ernaldo Moritz de ESPN.



❌ Esta información parece imposible, ya que Jorge apunta a seguir en Europa, además de su pasado americanista y lo cubierto que está Chivas con Mozo. pic.twitter.com/CpWceNCsGV — Futbol Total (@MXFutbolTotal) August 15, 2023

El primero de ellos está en la real necesidad de las Chivas de Guadalajara de contratar un lateral. Este puesto está muy bien cubierto por Alan Mozo. La alternativa sería que Veljko Paunovic decida sacar de su zona de confort a Jorge Sánchez para incluirlo en la plantilla.

Por otra parte, el Rebaño Sagrado solo aspiraría a una cesión sobre el azteca. Jorge Sánchez tiene contrato con el Ajax hasta junio de 2026 y desprenderse de forma definitiva del conjunto europeo representaría un gasto aproximado de $6.5 millones de dólares. En este sentido, Chivas solo entraría en juego a partir de una cesión.

Finalmente no está de más mencionar el pasado de Jorge Sánchez con las Águilas del América. La rivalidad entre ambas instituciones hace que no sea muy bien visto adquirir a un jugador que con anterioridad defendió los colores de su gran rival. Lo mismo sucedió con Oribe Peralta y, en un principio, no fue recibido con los brazos abiertos.

Sánchez jugó 150 partidos con la camiseta azulcrema.

¿Cómo le ha ido a Jorge Sánchez en el Ajax?

A diferencia de otros coterráneos, Jorge Sánchez sí puede agradecer que ha contado con múltiples oportunidades con la camiseta del Ajax de Ámsterdam. Desde que llegó a Países Bajos (agosto de 2022), el mexicano ha jugado 26 partidos. El azteca acumula 3 goles y 3 asistencias en poco más de 1,600 minutos dentro del campo.

Jorge Sánchez puede presumir que ha jugado partidos por la Eredivisie, KNVB Beker, UEFA Europa League y la UEFA Champions League.

