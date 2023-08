Gullit no tuvo permisos: se cae la posibilidad de ver jugar a Carlos Peña en México

Carlos Peña volvió a la palestra mexicana en los últimos días. El Gullit sorprendió a los espectadores del fútbol mexicano al informar sobre su posibilidad de jugar con el Deportivo Combate, club de la Liga Premier de futbol amateur de México. Pero esta opción se fue a la basura, pues su equipo no le habría dado permiso.

Hace una semana surgió la información de que el Gullit jugaría en esta liga amateur mientras se reanudaban las acciones en Emiratos Árabes Unidos. El mexicano aún pertenece al Al-Dhaid y este club le habría negado esta posibilidad.

“No le autorizó el Al-Dhaid. No, no va a poder hacer eso, porque en los próximos 10 días ya tenemos cerrado su futuro club y eso fue una noticia falsa”, reveló Morris Pagniello, representante del Gullit, en una entrevista con ESPN.

El agente del Gullit Peña aclaró que el veterano futbolista se mantiene entrenando en dicha institución. El club con sede en Hermosillo, Sonora, le ofrece las instalaciones a Carlos Peña para que se mantenga a tono de cara al inicio de la próxima temporada.

“No lo tomé a mal, sé que se dicen muchísimas cosas sobre él, sé que es un jugador que genera mucho hablar ahí en México, especialmente, entonces es normal que salgan estas cosas y si está entrenando Gullit. Estamos muy tranquilos, no pasa nada, estamos muy tranquilos y si quieren ganar publicidad la gente de eso va bien también, no es un problema”, dijo Pagniello.

¿Otro cambio para el Gullit?

El propio agente del futbolista mexicano indicó que el Gullit debe volver a la concentración con su actual equipo. Pero la misma fuente señala que aún no está asegurada la permanencia de Carlos Peña en los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita, torneo donde milita Cristiano Ronaldo, podría ser uno de sus posibles destinos.

“Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, esta parte del mundo, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos”, explicó.

