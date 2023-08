Gullit inoxidable: Carlos Peña puede llegar al fútbol español

El Gullit Peña se ha convertido en un trotamundos del fútbol. El exfutbolista de la selección mexicana se mantiene activo a sus 33 años y sigue estableciendo curiosos retos personales. En las últimas horas se conoció su regreso al fútbol mexicano, pero España estaría en el radar de Peña.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara aún pertenece al Al-Dhaid Sharjah de la segunda división del balompié de Emiratos Árabes Unidos. Pero el veterano futbolista mexicano jugará en México mientras se reanuda la actividad en aquel torneo.

“Nos vemos en la ‘Ciudad del Sol’, ahí con Deportivo Combate, con mi amigo Carlos Cortés, de parte de su amigo Gullit Peña, que esté de lo mejor. Ahí estaremos reforzándolos para pasarla bien y hacer unos buenos partidos”, indicó Carlos Peña.

El Deportivo Combate es un club que desarrolla su actividad futbolística en la Liga Premier o la tercera división del balompié azteca. Este club tiene su sede en Hermosillo, Sonora y contaría con el refuerzo del Gullit para algunos partidos.

“La intención es que venga a jugar unos partidos esta temporada. Este domingo arrancamos, ahorita todavía he estado platicando con él para ver si pudiera venir este domingo, pero si no, en el trayecto de la temporada va a echarse la vuelta por acá”, explicó Carlos Cortés, directivo del club en una entrevista con el diario AS.

España podría sonreirle a Carlos Peña

A pesar de que el Gullit mantiene un contrato vigente con el Al-Dhaid Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, el futbolista mexicano manejaría otras opciones sobre su mesa gracias a su representante Morris Pagniello. Carlos Peña podría jugar en el Racing de Madrid.

Esta posibilidad surge porque Morris Pagniello es propietario del Racing City Group y no vería con malos ojos la inclusión de Carlos Peña. El Racing milita en la tercera división del fútbol de España y tiene como meta llegar a la primera división en cinco años.

"Estamos muy contentos de que en el sur del país se están dando este tipo de proyectos serios con un respaldo importante como es el Racing City Group @MorrisPagniell2…"



– Miguel Fernández Aldana @mike_fdz85, Director de Administración @VenadosFC – pic.twitter.com/ZQlhKuUOEn — Somos Venados (@SomosVenados) May 18, 2023

Esta sería una nueva experiencia internacional para el Gullit. El mediocampista mexicano ha jugado en El Salvador, Honduras, Guatemala, Polonia, Escocia, Emiratos Árabes Unidos y puede que España sea el séptimo país en el que demuestre su fútbol.

