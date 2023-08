“No me importa que sea él”: entrenador del Orlando City considera que Lionel Messi debió ser expulsado

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami ha revolucionado el fútbol de la Major League Soccer. El conjunto de David Beckham era el peor del torneo, pero desde que el argentino está en cancha acumulan tres victorias en tres partidos. Sin embargo, la última victoria del equipo ante Orlando City fue cuestionada por el entrenador rival, sobre todo por las “preferencias” arbitrales sobre Messi.

El Inter Miami venció 3-1 a Orlando City con un doblete de Lionel Messi. El gol del 2-1 fue marcado por Josef Martínez de penal, luego de que él mismo se fabricara la falta en una jugada que fue tildada de “simulación”. Óscar Pareja, entrenador del conjunto de Orlando, mostró su disconformidad con el arbitraje.

“El mensaje es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy (…) Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso”, dijo el entrenador tras el partido.

¿Dónde está el penal? ¿Dónde está el var?



Orlando se adelanta por un gol de Josef Martinez al 51´ vía penal.



Es increíble lo qué esta pasando ahora en este partido por la MLS. 😪 pic.twitter.com/Rjgby5Nffb — Jhair Fabrizio (@Jhair18XD) August 3, 2023

Messi debió ser expulsado

Óscar Pareja terminó muy disconforme con el arbitraje en el partido de la Leagues Cup. El estratega colombiano considera que la figura de Lionel Messi inclina la balanza de criterio de los árbitros. El sudamericano dijo que el capitán de la Albiceleste debió ser expulsado durante el partido por un par de duras infracciones.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así“, explicó.

El video que expone al arbitraje

A través de las redes sociales circula un curioso video en el que muestran cómo Lionel Messi “hace lo que quiere”, pero no desde el punto de vista futbolístico. En el material se ve como el argentino comete una clara falta en la mitad de la cancha que no es sancionada. Messi permanece con el balón, pero es interceptado sin falta alguna. Al perder la pelota el argentino mira al árbitro y pide tarjeta amarilla. El juez le hace caso de inmediato. غضب الأسطورة 🔥 pic.twitter.com/y4fqchTbZK— Messi Xtra (@M30Xtra) August 3, 2023

El próximo partido del Inter Miami será por los octavos de final de la Leagues Cup. El FC Dallas será el rival del conjunto de Lionel Messi y compañía. El duelo se desarrollará el domingo 6 de agosto en el estadio Toyota de Texas.

