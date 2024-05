David Benavídez se olvida de Canelo Álvarez y se enfoca en Gvozdyk: “Conseguiré la victoria”

David Benavídez se olvidó por completo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y está enfocado en su pelea con Oleksandr Gvozdyk, que marcará su debut en las 175 libras. El mexoamericano aseguró que conseguirá la victoria para alzarse con el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división.

En una entrevista con MillCity Boxing, Benavídez elogió a Gvozdyk y, aunque sabe que el ucraniano es un peso semipesado natural que pondrá a prueba sus habilidades, señaló que la experiencia adquirida en sus últimas peleas lo han ayudado a mejorar y está listo para este gran reto.

“Estoy emocionado de llegar a 175. He estado subiendo a esta categoría de peso durante mucho tiempo. La única razón por la que no lo hice es porque estaba en la fila para pelear contra Canelo Álvarez. Dado que esa pelea no se llevará a cabo, este es el momento perfecto para subir y probar las aguas. Oleksandr Gvozdyk es un muy buen peleador. Es un aficionado muy condecorado. Fue un gran campeón mundial y venció a uno de los mejores campeones de peso semipesado de todos los tiempos: Adonis Stevenson. Solo tiene una derrota contra Beterbiev”, dijo.

Oleksandr Gvozdyk será quien le dé la bienvenida a David Benavídez en el peso semicompleto. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Así que tengo las manos ocupadas, pero he estado entrenando para ser el mejor Oleksandr Gvozdyk que pueda haber. Entonces, entrenando así, estaré listo para cualquier cosa que se me presente. Va a ser una cartelera muy importante. Entraré allí y conseguiré la victoria de forma impresionante. Este es un muy buen peleador al que enfrentarme. Solo tiene una derrota ante Artur Beterbiev. Así que definitivamente me verán con un tipo diferente de peleador”, agregó.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk protagonizarán la pelea co-estelar de la cartelera que estará encabezada por la pelea entre Gervonta Davis y Frank Martin por el campeonato mundial del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 15 de junio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Desde hace tres años Benavídez, retador oficial por el CMB, ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención de Canelo Álvarez, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y por eso decidió probar suerte en 175 libras, pero asegura que seguirá compitiendo en 168.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk en su primer cara a cara previo a la pelea. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Como el campeón indiscutido de peso supermediano lo provocó desde el ring tras vencer a Jaime Munguía y dijo que solo lo enfrentaría si el dinero es el correcto, el Monstruo Mexicano espera que pueda recibir la oportunidad en septiembre.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora debutará en las 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Oleksandr Gvozdyk, de 36 años, es un excampeón de peso semipesado que viene de vencer por la vía del sueño a Isaac Rodríguez el pasado mes de septiembre. El ucraniano cuenta con récord de 20 victorias (16 por nocaut) y una derrota.

