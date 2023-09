Caso Negreira: Xavi Hernández estalla tras informe policial que confirma existencia de arbitrajes a favor del FC Barcelona

Luego de haber estado en el ostracismo por un buen tiempo, el conocido ‘Caso Negreira’ vuelve a relucir gracias a un supuesto informe policial donde se concluye que el FC Barcelona fue beneficiado con arbitrajes parciales, algo que este sábado hizo molestar al Xavi Hernández en la rueda de prensa previo al encuentro ante Osasuna.

Según el medio ‘El Mundo’, la Guardia Civil española determinó en un informe solicitado por el juzgado que lleva la causa, que bajo el mandato de Victoriano Sánchez Arminio y de su mano derecha José María Enríquez Negreira, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tuvo “funcionamiento irregular” y contó con decisiones que “no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial”.

Estas conclusiones no gustaron al estratega blaugrana, quien al ser cuestionado sobre el asunto, no dudó en diferir abiertamente. “Ya lo he dicho muchas veces. En 17 años en el primer equipo y ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil”, sentenció.

Xavi Hernández en una de sus últimas ruedas de prensa con el FC Barcelona. Foto: EFE/Quique García.

El contenido de este informe también habría detallado que Negreira ejercía una influencia importante en la cúpula de árbitros en España, según varios testimonios de silbantes. También, precisa que el FC Barcelona “no aportó la identidad de los profesionales que habrían desarrollado los servicios” que prestó la empresa del exárbitro.

“Tampoco se han entregado copias de vídeos, documentos o informes en los que se concreten los trabajos de asesoramiento específico”, recogería el escrito.

A mediados de febrero de este año estalló lo que ahora se conoce como el ‘Caso Negreira’, una investigación por posible corrupción y conflicto de intereses gracias a pagos millonarios del FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018.

El escándalo se destapó gracias a la Agencia Tributaria, cuando buscaba operaciones de evasión de impuestos, y se encontró con una controversia que pone en duda la honestidad de la competición en España.

Desde entonces, varios equipos se han presentado como denunciantes y el Barca ha mantenido la retórica de estar siendo víctima de una campaña de desprestigio, así lo dejó saber su presidente, Joan Laporta, semanas atrás, en una de sus últimas referencias públicas a ese asunto.

“El caso Negreira es una campaña gigante de desprestigio profesional de nuestro club. Lo repito. El FCB nunca ha realizado ninguna actuación para intentar alterar la competición ni para conseguir una ventaja deportiva en una competición. Haber tenido relaciones de asesoramiento técnico arbitral con personas con amplia trayectoria en el mundo del fútbol no constituye un delito”, indicó en su momento.

