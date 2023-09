El insólito autogol de Tijuana ante el Puebla en una jugada de carámbola y con todo el equipo defendiendo (Video)

La salida de Fernando Arce del Puebla ha resultado mucho mejor de lo previsto, la Franja ahora sabe ganar partidos y además golea. Prueba de ello fue el partido contra los Xolos de Tijuana en el que se terminaron imponiendo cómodamente con marcador de 3-0, pero además anotaron el tercer gol obra de un exjugador de su equipo a través de un autogol que se convirtió en el blooper de la semana.

Tras meter a casi nueve hombres en su propio campo, los Xolos de Tijuana no supieron defender de manera correcta un balón que terminaría colándose como si un juego de billar de tratara. Al final fue un autogol obra del ex Puebla, Lucas Cavallini, quien no concretó la ley del ex sino que más bien terminó favoreciendo a su anterior club.

La jugada se hizo viral en internet y recibió cientos de comentarios en tono de burla contra Cavallini y además se enterró las posibilidades de los dirigidos por Miguel Herrera, entrenador que no consigue la brújula de Tijuana y que suena fuerte para convertirse en el cuarto entrenador despedido de lo que va de Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Una falta de Godínez fue el inicio de todo, posteriormente Diego de Buen cobró un tiro libre rastrero, el mismo se pasó por varias piernas de los Xolos como si se tratará de un juego de billar o uno de tenis de mesa, entre tanto rebote, fue finalmente la desafortunada pierna de Lucas Cavallini quien terminó introduciendo el balón al fondo de la portería.

Puebla salió de su mala racha y sumó su segunda victoria consecutiva, además se ubican en la casilla número 13, saliendo de los tres últimos puestos en los que los mantuvo Arce, y ahora tienen registro de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Por su parte Tijuana registró su quinta caída en fila contando las derrotas de la Leagues Cup, y en la Liga MX bajan al puesto 16 con un triunfo, dos empates y tres derrotas.

