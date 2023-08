No leyeron el reglamento: Gerardo Espinoza no podra dirigir al Puebla por incumplir reglas de la Liga MX

Luego de su renuncia de la Selección de México sub 23 y el llamado del Puebla, finalmente Gerardo Espinoza no podrá dirigir a la Franja ya que estaría incurriendo en una falta contra el artículo 47 del reglamento de la Liga MX.

Dicho artículo del reglamento anteriormente citado, reza que ningún entrenador que se haya hecho cargo de algún seleccionado nacional, podrá dirigir en la Liga MX en esa misma temporada.

No obstante, desde el Tri sub 23 ya habían anunciado la renuncia del entrenador que recientemente obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras derrotar en la final a Costa Rica. El entrenador llegaría en sustitución del despedido Eduardo Arce, pero al parecer ni el entrenador, ni los directivos habían leído el reglamento.

Eduardo Arce, entrenador destituido del Puebla. (Foto: Imelda Medina/ Imago7)

Lo que dice el artículo 47 del reglamento de la Liga MX

“Los integrantes de Cuerpo Técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una Selección Nacional, cualquiera que sea la categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional en cualquier momento del Torneo, no podrán ser contratados por ningún Club sino hasta el siguiente Torneo“, así dice textualmente el artículo 47 en cuanto a este tema que le impide a Espinoza sentarse en el banquillo de la Franja.

El entrenador estaba muy ilusionado en sumarse al proyecto del Puebla y rescatar al equipo que se encuentra sumergido entre los tres últimos puestos de la tabla del Torneo Apertura de la Liga MX.

Gerardo Espinoza no se podrá sumar a la disciplina del Puebla (Foto: Refugio Ruiz/Getty Images)

Desconocimiento de las reglas por parte de los directivos

El Puebla termina haciendo un papelazo ya que al parecer los mismos directivos no conocen las reglas y fichan a un técnico al cual no podían fichar, además de que ahora Espinoza es acusado de darle poca seriedad y continuidad al proyecto de la sub 23.

Su presentación estaba pautada para el día de hoy martes y fue pospuesta por dicha situación. Ahora el banquillo del Puebla queda en veremos tras la destitución de Eduardo Arce por los malos resultados obtenidos.

