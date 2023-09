En minivestido strapless y medias, Galilea Montijo conquistó las calles de Los Ángeles

Con mirada coqueta y luciendo más guapa que nunca, así fue captada la presentadora de televisión Galilea Montijo durante su visita a Los Ángeles para una fiesta ofrecida por la autora Adriana Gallardo.

Este viaje exprés quedó documentado desde su cuenta oficial de Instagram gracias a una publicación de una fotografía que la dejó ver desde el pasillo de su hotel enfundada en un modelito digno de pasarela. Hablamos de un minivestido negro, strapless, de terciopelo y unas medias del mismo color que se abrazaron a sus curvas.

“Que si subes, que si bajas, que si haces, que si no haces, que si eres…. Que eres más, que te operas, que … que… Y QUE MÁS DÁ. La vida no es para encajar o dar gusto a los demás, la vida es VIVIR EN PAZ. ( a ch*nga!!! Amanecí muy romántica 🤣)“, escribió Galilea Montijo, dejando más que claro que no presta atención a sus detractores.

Y es que no podemos olvidar que desde que se dio a conocer su nuevo romance con el modelo español Isaac Moreno la tapatía se volvió el blanco de críticas por la diferencia de edad que comparten.

Sin embargo, esto no parece tener algún efecto en la dinámica de su relación, ya que a través de redes sociales ambos se han dedicado románticos mensajes que no han pasado desapercibidos para los internautas.

Uno de los más recientes se dio debajo del post en el que Montijo documentó su viaje a Los Ángeles y reflexionó sobre las críticas. Secundando su postura, el modelo escribió: “Y que TE AMO! … y punto”.

Por su parte, la ex reina de belleza no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos con una contundente declaración de amor: “pos yo también te amo❤️ punto ❤️”.

Seguir leyendo:

• ¡Galilea Montijo ya no se esconde! Protagoniza apasionado instante en la playa | VIDEO

• Galilea Montijo posó como toda una modelo en un conjunto que dejó poco a la imaginación

• Video: Galilea Montijo habla de sus apasionadas vacaciones junto a su novio Isaac Moreno en Holbox