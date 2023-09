Exesposa le da con todo a ‘El Buki’ y lo acusa de dejarla en la calle tras robarle su patrimonio

Mientras Marco Antonio Solís, mejor conocido como ‘El Buki’, sigue disfrutando las mieles del éxito en los escenarios y como empresario hotelero, su nombre se vio recientemente manchado por el escándalo luego de que la cantante Beatriz Adriana, quien fuera su esposa, realizara fuertes señalamientos en su contra y lo acusara de robarle todo su patrimonio.

La también actriz realizó sus acusaciones por medio de una publicación en sus redes sociales, en las que dio mayores detalles de los bienes que, asegura, ‘El Buki’ le quitó a la mala y abusando del amor que algún día se tuvieron.

“Mis propiedades, que yo ya tenía a nombre de mi compañía, entre ellas está el estudio de grabación y 3 casas más en un campo de golf y de 800 metros cada una, ya hace mucho están a nombre de él y su esposa, pero sin mi firma y todo lo que habíamos comprado juntos, en el matrimonio, también están a nombre de ellos dos”, alzó la voz la famosa intérprete de música ranchera.

En otra publicación detalló que no ha peleado, como se debería, por su patrimonio, pues está seguro que de haberlo hecho ‘El Buki’ y su actual pareja estarían actualmente tras las rejas.

“Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me la robaron y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija, cuando creciera, me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel y por cada propiedad eran 5 años de prisión. Yo no tuve corazón para meterlos presos, pero ellos si tuvieron el corazón para robarnos. Ese es Marco Antonio Solís y su esposa, y yo sé que están enojados porque ahora digo la verdad”, dijo la mujer de 65 años.

Aunque pasaron del amor al odio, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se conocieron en la película ‘La Coyota’, cuando él aún estaba lejos de convertirse en la figura que hoy es en México y en el continente. Estuvieron casados durante cuatro años, tienen una hija, pero su historia no fluyó.

