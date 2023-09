Luis Chávez envía mensaje molesto a Pachuca: “Cuando se ponen a dar promesas, lo mínimo sería intentar cumplirlas”

Luis Chávez llegó al Dinamo de Moscú de la Superliga de Rusia luego de resolver sus problemas en Pachuca en el que detalló que hubo promesas incumplidas por parte de la directiva.

“No sé si dolido, pero sí cuando se ponen o se dan palabras de promesas, lo mínimo sería intentar cumplirlas, al final nos hicieron tomar otro camino y más que nada que lo tomáramos a nuestra suerte”, dijo durante una entrevista con TUDN.

El mediocampista mexicano tuvo problemas por varias semanas para salir del club debido a que tenía que pagar su cláusula de salida y rechazó volver a los entrenamientos. Chávez explicó que pudo haberse quedado sin equipo.

“Gracias a Dios que encontramos la manera que se pudiera hacer, pero también pudo haber sido lo contrario y haberme quedado en el intento o hasta sin equipo porque uno da el paso y es difícil el tener que volver, fueron días largos y difíciles, y ahora acá como un sueño más cumplido”.

Luis Chávez envió un mensaje a quienes le criticaron

El mexicano Luis Chávez también aprovechó para responder a los fanáticos y detractores que pensaban que el mediocampista debía ir a una liga mejor en Europa y que este pase a Rusia parece un retroceso.

“Se habla mucho de otras ligas que pude haber ido, pero es como si tú quieres trabajar en otro lugar, por mí jugaría en el equipo más grande del fútbol, pero si ese equipo no te quiere, ¿cómo haces para ir? Es ir a un equipo que te quiera, te haga sentir importante, ayude a cumplir tus sueños y usarlo también como plataforma para buscar otros objetivos que se tienen en mente”, destacó Chávez.

Chávez detalló que solo tuvo ofertas del Dinamo de Moscú y que dará el 100% para devolver la confianza que puso el equipo por él.

“Por la edad también a veces corremos contra reloj, la carrera de un futbolista es corta, este momento no lo vivía a mis 20 años y obviamente no llegan oportunidades. La realidad es que al final el único equipo que hizo una oferta formal, que me habló fue el Dinamo”, acotó.

