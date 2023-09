Volodimir Zelensky afirmó que la contraofensiva de Ucrania avanza

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky subrayó el sábado los avances en la contraofensiva del Ejército de Ucrania para liberar los territorios ocupados por Rusia desde su invasión en febrero del año pasado. “Las fuerzas ucranianas están progresando. A pesar de todo y digan lo que digan, estamos avanzando, y eso es lo más importante. Estamos en movimiento”, escribió en la red social X, anteriormente Twitter, así como en Telegram.

Ukrainian forces are moving forward. Despite everything and no matter what anyone says, we are advancing, and that is the most important thing. We are on the move. pic.twitter.com/emWoZG8WSa

