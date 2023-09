Antigua criatura marina con tres ojos revela asombrosos detalles sobre la evolución de los artrópodos

Un grupo de investigadores internacionales ha clasificado el fósil de una antigua criatura marina que poseía tres ojos, la cual podría ayudar a comprender mejor la evolución de los artrópodos, que integran insectos, arácnidos y crustáceos, entre otros, según se detalla en un estudio publicado por la revista Current Biology.

