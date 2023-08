Hallan en la Antártida una extraña criatura marina con 20 brazos

Durante una expedición en el Océano Antártico, unos investigadores estadounidenses hallaron una pluma de mar, una extraña criatura marina que tiene 20 brazos y que tiene una protuberancia en el cuerpo que se parece a una “fresa”, según describen en un artículo publicado recientemente por la revista Invertebrate Systematics.

Este extraño ejemplar de la Antártida, llamado Promachocrinus fragarius, pertenece a la familia de los crinoideos, una clase del filo de los equinodermos que comprenden especies como las estrellas de mar, erizos o esponjas. No obstante, las plumas de mar -también conocidas como lirios- poseen un aspecto ramificado de sus brazos, con espinas o apéndices en su cuerpo.

Según los investigadores, el P. fragarius tiene un color que oscila entre púrpura a rojizo oscuro y vive como máximo a unos 65 metros de profundidad.

Sus 20 brazos, que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de largo, son utilizados principalmente para moverse en las profundidades del mar gélido, donde flota y extiende sus extremidades con una sustancia pegajosa para poder atrapar su alimento: plancton.

No, this isn't a creature born out of a science fiction novel?this Antarctic feather star is as real as it gets and was recently discovered by a team that included @Scripps_Ocean scientists. Meet the Promachocrinus fragarius, via USA Today ?? https://t.co/PeJogtd0r4

— UC San Diego (@UCSanDiego) August 21, 2023