Demetrius Andrade sobre su posible pelea con David Benavídez: “Podrán ver de qué estoy hecho”

Demetrius Andrade, excampeón de dos categorías de peso, expresó que su pelea con David Benavídez le da más impulso y motivación para trabajar duro porque nunca se ha enfrentado a un peleador de renombre como el mexoamericano.

En una entrevista con BoxingScene, Andrade explicó que se ha estado preparando para una gran oportunidad como esta y piensa demostrarles a todos de lo que está hecho frente a Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Esta pelea me da más impulso y motivación para trabajar duro, por supuesto. Me he preservado para este tipo de enfrentamiento. Tengo 35 años, pero nunca he estado en guerras locas, así que todavía hay mucha lucha en mí. Esta es la pelea en la que podrán ver de qué estoy hecho”, dijo el pugilista.

David Benavídez seguirá enfrentando grandes retos hasta conseguir su pelea con Canelo Álvarez. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

La posible pelea de invictos entre Demetrius Andrade y David Benavídez actualmente se encuentra en negociaciones y, según Mike Coppinger de ESPN, se tiene planeado que ambos se enfrenten en un evento pay-per-view (PPV) en otoño en Las Vegas.

Cabe destacar que Demetrius Andrade debutó en peso supermediano con una victoria ante Demon Nicholson por decisión unánime el pasado mes de enero y ahora está cerca de concretar una gran pelea frente al Bandera Roja. ‘Boo Boo’ fue campeón de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y de peso mediano.

Por su parte, el Monstruo Mexicano, después de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo, retó nuevamente a Canelo Álvarez, pero fue ignorado por el mexicano que ahora peleará el 30 de septiembre con Jermell Charlo, en un duelo de campeones indiscutidos. Después se rumoró que el mexoamericano se enfrentaría con David Morrell, campeón regular de la AMB, pero Benavídez desmintió la supuesta pelea y ahora apunta a Andrade.

David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del CMB, cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés. En cambio, Demetrius Andrade, de 35 años, es excampeón de dos categorías y mantiene su récord invicto después de 32 peleas de las cuales 19 las terminó por nocaut.

