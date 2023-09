Paramédico agredido por fans de Rayados de Monterrey narró su calvario: “Me intentaron acuchillar”

Tras el incidente en que dos paramédicos terminaron siendo agredidos a las afueras del Estadio BBVA luego del partido entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul; uno de ellos rompió el silencio y describió todo lo vivido durante el ataque.

En una entrevista telefónica con Debora Estrella para el Telediario Matutino, Gerardo Martínez precisó que tanto él como su compañero Aurelio Jiménez Lombardo fueron agredidos sin una causa aparente.

Martínez, quien fue dado de alta recientemente tras haber sufrido un traumatismo leve, esguince cervical, contusión en tórax y contusión en abdomen; detalló que se encontraba realizando su acostumbrada rutina de trabajo antes del inesperado ataque perpetrado por hinchas regios, aparentemente de la barra La Adicción.

“Yo manejo la camioneta utilitaria de la empresa para hacer algunas maniobras en el estadio. Estoy estacionado en una esquina, esperando a que baje todo ese flujo de gente que viene del estadio para poder yo ingresar sin ningún riesgo al estadio, regularmente es una maniobra que comúnmente hacemos”, inició.

Posteriormente, el paramédico escuchó un golpe en la parte de atrás de la camioneta, lo que lo obligó a descender de ella para verificar su origen. Fue ahí cuando un fan se abalanzó sobre él y lo lanzó al suelo. “Estoy estacionado, se oye un golpe en la parte posterior de la camioneta y por inercia bajo para ver qué pasó, sale una persona, me pega por la espalda y me tira al piso”, contó.

Martínez reveló que además de intentar robarle el teléfono celular, también quisieron herirlo con una navaja. “Me intentan quitar el teléfono, me defiendo y donde me paro otra vez de nuevo me vuelven a tirar al piso, sacaron una navaja y me intentan dar con la navaja, les esquivo, con la mano me causa una lesiona pequeña”, indicó.

“Me meto a la camioneta para protegerme, entonces ellos se vienen sobre mí y me empiezan a atacar dentro de la camioneta, en eso parece mi compañero Aurelio que trata de quitar a esa gente que me está golpeando adentro y se van sobre él”, añadió.

Gerardo Martínez ratificó que el violento incidente se dio sin motivo alguno e incluso llegó a pensar que se trataba de un robo. “No hubo una causa, no hubo una discusión, no hubo un atropello como se dice, no hubo algún motivo para sentir que nosotros agredimos a alguien, no hubo ni un cruce de palabras, fue directa la agresión, fue directo, un intento de robo pareciera, pero no hubo algún intercambio con los aficionados de palabras, ni nada, todo fue súbito”.

“No hubo cruce palabras, lo que siento es que me quisieron quitar mi teléfono, yo en ese momento lo sentí como un intento de robo o como que me intentaban robar el teléfono”, complementó. Finalmente, el paramédico agradeció a su compañero por la ayuda durante el altercado y confesó que la agresión fue un episodio traumático para él y su familia.

