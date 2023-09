Videos muestran cómo miles de personas quedaron atrapadas en el desierto de Nevada tras lluvias en festival Burning Man

Las intensas lluvias que cayeron en el desierto de Nevada durante este primer fin de semana de septiembre provocó que miles de personas que asistían al festival Burning Man quedaran atrapadas.

This car was sent to Stone Age, excessive flooding ruined the Burning Man festival, with many got trapped in thick mud in Nevada. At least one person has been reported dead.#Nevada #LasVegas #BurningMan #BurningMan2023 #burningmanebola pic.twitter.com/G5qgjgjXiA — Insider Times (@Insider_Times) September 3, 2023

En varios videos compartidos a través de redes sociales se observa cómo los asistentes quedaron varados sobre la arena del desierto que se convirtió en “lodo y barro” al mezclarse con la lluvia.

60,000 people stuck at burning man and it’s not looking good. There is limited food and water and toilets and showers beginning to fail. They need at least four days for it to dry out as it’s too muddy to leave. They are stuck. pic.twitter.com/BTeKOvu83o— Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) September 2, 2023

“Hay gente que ha intentado atravesarla en bicicleta y se han quedado atascados”, señaló uno de los participantes del festival a la cadena estadounidense CNN. 🚨#BREAKING: Burning Man Festival Declares National Emergency as over 73,000 Campers are trapped Urged to Shelter in Place Amid Flooding Crisis



📌#Blackrock | #Nevada



Currently, more than 73,000 festival attendees and campers are trapped with no access in or out of the… pic.twitter.com/gMxoFiFKdm— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 2, 2023

Ante la emergencia de ayer sábado 2 de septiembre, los organizadores del festival pidieron a los asistentes tratar de resguardarse en algún lugar de la ciudad construida de manera temporal conocida como Black Rock City mientras pasaba la lluvia. Burning Man 2023 is now declared a national emergency by the US government. #BurningMan #BurningMan2023 #Nevada pic.twitter.com/WhnlNFBSwT— Ophelus.wealth (@opheluswealth) September 3, 2023

Tras la emergencia, los accesos a la zona y el aeropuerto más cercano fueron cerrados mientras se daba aviso a las autoridades. Tens of thousands of people are stuck at Burning Man after Friday’s rainstorm. Bay Area resident @CirqueDuClee shared her experience navigating the muddy playa and more @KPIXtv 11 pm #BurningMan2023 pic.twitter.com/imcVOH0qpb— Betty Yu (@bett_yu) September 3, 2023

Por su parte la Oficina del sheriff del condado de Pershing dio a conocer la muerte de un asistente al festival sin que hasta el momento se conozca el nombre de la persona ni las causas del fallecimiento. 🔴 Miles de personas que se encuentran en el festival #BurningMan, quedaron aislados por una tormenta que azota el desierto de Nevada. Las autoridades han pedido a los asistentes, preservar alimentos, agua y combustible. pic.twitter.com/KzCvGapuMs— Al Momento 4T (@Almomento4T) September 3, 2023

Para este año el festival Burning Man, donde los asistentes participan en una serie de actividades artísticas y comunitarias, tenía como fecha de realización del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2023.

