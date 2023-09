Xóchitl Gálvez recibe constancia que la acredita como candidata presidencial opositora de México

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz recibió este domingo 3 de septiembre su constancia que la acredita como coordinadora del Frente Amplio por México y virtual candidata de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de México de 2024.

“Yo, Xóchitl Gálvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México”, dijo.

“Hace apenas unos meses, la oposición estaba desunida y desmoralizada, la pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar, decían por todos lados ‘no hay oposición’ y hoy hay oposición, que se oiga fuerte y claro: aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo”, aseguró.

En un acto que se realizó en la escalinata del Ángel de la Independencia, ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez aseguró que la meta para las elecciones de 2024 es abrir las puertas de Palacio Nacional, lugar donde actualmente gobierna Andrés Manuel López Obrador.

“La meta es muy clara, vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional, esa puerta lleva cinco años cerrada, la cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. No solo me la cerraron a mi, sino a ustedes, a millones de mexicanos, pero vamos a lograr abrir esa puerta, la abriremos con la humildad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra, México merece más, vamos a hacer de México un país sin límites”, exaltó.

Acompañada por los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática, entre otros asistentes, la panista Gálvez Ruiz, aseguró que existe la esperanza de lograr la victoria en 2024 por lo que llamó a la unidad de la oposición.

“La buena noticia es que hoy, con el Frente Amplio por México, lograr la victoria es posible. La oposición si puede llevarse la victoria en 2024… Si en dos meses hemos recuperado la esperanza es porque podemos ganar”, comentó.

“México nos necesita juntos y juntos vamos a seguir hasta ganar en el 2024. En estos dos meses volví a recorrer México, lo que vi es mucho dolor y mucha esperanza de la gente que sabe que merece más. Aquí la pregunta es ¿cómo vamos a hacer realidad esa esperanza? ¡Con la victoria!”, precisó.

Ante la presencia de cientos de simpatizantes de partidos políticos y representantes de asociaciones civiles de la oposición, la candidata de 60 años, enumeró tres cosas que no realizará en caso de llegar a la presidencia.

“No vamos a seguir dividiendo a México. México necesita con urgencia unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos… Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. México necesita una presidenta que respete a todas y todos. Que gobierne para todas y todos. Y tres no vamos a engañar ni manipular a la gente, les diré siempre la verdad por dolorosa que sea, les diré las cosas tal como son… Siempre les diré la neta… Y recuerden mi regla de oro, ni huevones, ni rateros, ni pendejos“, expuso.

Xóchitl Gálvez, quien es senadora por el PAN desde el 1 de septiembre de 2018, también enumeró tres cosas que sí realizará si se convierte en la primera mujer presidenta de México.

“Uno, vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas, a todos. Se acabó el hablar, el hablar y solo hablar, llegó el momento de hablar menos y escuchar… Dos, vamos a incluir a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha. Yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica. Solo veo un color, el color de México… Vamos a respetar a todos los mexicanos, respetaré y trabajaré para los pueblos indígenas porque soy parte de ustedes, respetaré y apoyaré a los pueblos afro-mexicanos que son nuestra tercera raíz, respetaré a las mujeres porque soy una de ustedes. Su lucha por la igualdad es mi lucha. Defenderé su vida y su integridad como la mía, cuidaré a sus hijos como a los míos, cuentan y contarán conmigo. Respetaré a la clase media, respetaré la diversidad“, mencionó.

