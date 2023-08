AMLO califica de “comedia y farsa” la elección de Xóchitl Gálvez quien será la candidata presidencial de la oposición

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de una “comedia y farsa” la elección de la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien será la candidata presidencial opositora del Frente Amplio por México.

“Lo que vimos ahora fue una comedia, una farsa, se les complicó un poco porque pensaron de que con la publicidad se iba a inflar el globo pero no, podían hasta perder y empezaron a operar”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que la contienda opositora fue una simulación tras las constantes declinaciones de los aspirantes inscritos en el Frente Amplio por México, dentro de los cuales se destaca la senadora Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien renunció ayer miércoles 30 de agosto a favor de Gálvez Ruiz.

Además de Beatriz Paredes, otros aspirantes que declinaron fueron el expresidente de la Cámara de Diputados por el PAN, Santiago Creel, y el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

“Decirles que es lamentable porque es un asunto cupular arriba es el gerente Claudio (X. González, empresario), nunca se había visto esto en la historia, así tan claro, tan descarado porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación, pura declinación, ¡se los dije, se los dije!”, expresó desde su conferencia mañanera.

“Quienes deciden son los de arriba, me refiero a los del bloque conservador… ¿Qué sucede cuando imponen a alguien desde arriba?, pues van a estar al servicio de los de arriba, de los que impusieron al presidente, es un empleado, por eso lo mejor es la democracia”, alertó.

López Obrador aseguró que ganó la apuesta tras haber señalado desde julio pasado, en una de sus conferencias mañaneras, que Xóchitl Gálvez fue la elegida por la denominada “mafia del poder”.

“Gané la apuesta, gané la apuesta, no vayan a decir que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer… Ya no se dejen engañar, siempre hay que combatir la simulación”, señaló López Obrador a los reporteros que asistieron al salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante los señalamientos del presidente sobre haber ganado la apuesta, la senadora Xóchitl Gálvez, quien recibirá su constancia como candidata presidencial del Frente Amplio por México el próximo domingo 3 de septiembre de 2023, retó a López Obrador, sin mencionar su nombre, a una nueva apuesta.

“Le juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas: Sheinbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia en el poder. ¿Le entra o le saca?”, señaló la panista a través de su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, en alusión al presidente mexicano

Fue a inicios del mes de julio de 2023 que Andrés Manuel López Obrador reveló que Xóchitl Gálvez Ruiz sería la candidata opositora del Frente Amplio por México y de la “mafia del poder”.

“Ya aclaré ayer (3 de julio) de que ella es la candidata de la mafia del poder, para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González, y de otros traficantes de influencias… Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país, querían engañar de que se iba a llevar un proceso cuando la consulta la verdad la hicieron arriba entre los mandamás y la escogieron a ella, tan es así pues que ya los que se dieron cuenta están declinando y no solo eso, sino se produjo una ruptura en este bloque conservador””, afirmó López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 4 de julio de 2023.

