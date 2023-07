AMLO asegura que Xóchitl Gálvez será la candidata a la presidencia de los partidos opositores a su gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que Xóchitl Gálvez Ruiz será la próxima candidata a la presidencia de México de los partidos en coalición opositores a su gobierno “Va por México” conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tras argumentar que el empresario mexicano Claudio X. González está detrás de los partidos de oposición, López Obrador dijo que la decisión de escoger a Xóchitl Gálvez fue tomada por éste y otros empresarios en un periodo de entre 15 días a un mes.

“Se están reagrupando, nada más que ya en condiciones muy desfavorables para ellos, por eso hablo que de hasta hacen el ridículo, enseñan el cobre, imagínense, ya no hay un líder político. Antes cuando imperaba el dedazo pues era el presidente en turno el que imponía a su sucesor, estamos hablando del presidente de una institución, ahora ni si quiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente Claudio X. González hijo el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez, ¿y por qué?, hace como quince días, de quince días a un mes, dicen mis gargantas profundas, y fue un proceso de consulta, de arriba, con los que no dan la cara pero si actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia, consultan también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, (Enrique) Krauze, (Jorge) Castañeda”, aseguró.

El mandatario mexicano dijo que varias de las principales figuras de oposición han rechazado inscribirse al proceso de selección de “Va por México”, debido a que la selección del candidato ya está dada a la senadora.

“Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque no quieren ser comparsas. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y, además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores”, comentó.

La candidatura de Xóchitl Gálvez, quien en un inicio solo se iba a postular para ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha despertado interés por ser originaria de un pueblo indígena de Hidalgo, estado del centro del país, y por sus recientes enfrentamientos con Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano cuestionó las raíces y las posturas políticas de Xóchitl Gálvez al señalar que “la única elección que ha ganado fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo (en la capital mexicana), donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas (barrio lujoso), y son los que ahora la están apoyando”, precisó.

“Están inflando a la señora Xóchitl, y es el querer engañar. Cuando iniciamos (el Gobierno) se convirtieron en feministas, luego en ambientalistas, ahora ya resulta que están a favor de los pobres”, expresó.

Xóchitl Gálvez responde a AMLO

Tras las declaraciones de esta mañana del presidente mexicano, la senadora Xóchitl Gálvez acusó a López Obrador de “machista” por afirmar que un empresario la impondrá como la candidata oficial de la coalición opositora “Va por México”.

“Usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente, en mi vida nadie me ha regalado nada”, expresó Gálvez.

A través de un video difundido en redes sociales, la derechista del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que al igual que ella, “hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante“.

“Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política, usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura con méritos propios”, comentó.

“De usted (López Obrador) solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, concluyó la senadora.

Será este lunes 3 de julio que la coalición “Va por México” lanzará la convocatoria para elegir a su aspirante presidencial y a partir de mañana martes 4 de julio los contendientes podrán registrarse para un proceso que concluirá el 3 de septiembre tras foros ciudadanos, consultas y encuestas.

