Estado de México y Coahuila, en espera del voto migrante

MEXICO.- Debajo de las camionetas que arregla en su taller mecánico de Joliet Illinois, René Rod piensa en política. No es que el tema haya estado siempre presente en su vida; al contrario, cuando vivía en Tlanepantla, Estado de México, solo votó una vez por allá en el 2000, en tiempos de ilusiones, cuando pensaba que así se podrían cambiar las cosas. Pronto se desilusionó.

Veinticinco años después de su migración a Estados Unidos lo mira distinto. Está entusiasmado porque entre las modalidades que se ofrecen a los oriundos del Estado de México y Coahuila para las elecciones del 4 de junio próximo se incluye el voto electrónico, además del postal y el presencial como programa piloto en Chicago, Dallas, Los Angeles y Montreal.

“Para mí es mejor por la vía electrónica porque el voto postal es complicado y para votar de manera presencial me quedaría muy lejos: yo vivo a una hora y media de Chicago y no me gusta ir: los migrantes tenemos siempre una mala impresión de los consulados por los malos tratos”, comenta en entrevista con este diario.

La contienda democrática de 2023 es una de las más esperadas porque se considera la antesala a las presidenciales del próximo año.

Particularmente en el Estado de México que tiene el padrón electoral más grande de la república (12 millones de votantes), lo que significa más presupuesto para quien lo gane, lo saben los mexiquenses dentro y fuera del país. Y Morena, que le pisa los talones.

Por otro lado Coahuila, es una entidad fronteriza y rica: su ingreso per cápita lo ubica como la sexta entidad con el valor más alto del país, aunque con mucho más inseguridad y problemas más agudos de crimen organizado

A diferencia del Estado de México, cuyos ingresos por remesas representaron en 2022 más de tres mil millones de dólares (el 6% a nivel nacional), Coahuila ocupo el lugar número 22 en el mismo periodo entre quienes recibieron remesas de connacionales con apenas poco más de mil millones de dólares.

Por este contexto se esperaba una participación mayor por parte de los migrantes, pero el pasado 10 de marzo se cerraron los tiempos para solicitar la inscripción al padrón de votantes y el total de inscritos para las modalidades de internet postal se cerró con 5,431 en el Estado de México y menos de 1, 000 de Coahuila.

Las expectativas ahora se encuentran en el voto presencial. “Es algo que empujamos mucho porque el mexicano migrante está más acostumbrado a eso”, advirtió el activista Jorge Mújica e Illinois. Además, se espera que la participación sea mayor porque no hay fecha límite para registro.

René Rodríguez, el migrante interesado en la modalidad de internet, explica que, como en su caso, se pierde el interés cuando no se ven cambios.

En 2001, luego de la victoria de Vicente Fox que acabó con la hegemonía del PRI y sus 72 años de gobierno, René regresó de EU ilusionado con México. En sus manos, 50 currículums para repartirlos en empresas donde él quería trabajar como ingeniero en alimentos, una carrera que estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Pero de todas las compañías a las que acudió, solo en Bachoco le dieron la oportunidad con un salario de 100 dólares mensuales. “Así nunca voy a lograr nada”, pensó. Y por eso emigró a Estados Unidos, donde ha trabajado como asalariado en una panificadora y como albañil hasta que puso su propio taller mecánico.

“Es triste irte de tu país por dinero, pero si no, no se avanza: por eso me desinteresé tanto tiempo”, cuenta. “Pero las facilidades que están dando para votar puede animar a muchos”.

Activistas como Juan Carlos Guerrero creen que el voto exterior aún tiene varios problemas que resolver, entre otros, una promoción efectiva para que ellos se enteren a tiempo.

“El problema es que esos estados no tienen clubes de oriundos fuertes para promover sus campañas”, resaltó. “Y los candidatos no han hecho esfuerzos por acercarse: ninguno visitó a las comunidades allá para estas elecciones, por ejemplo”.

FECHAS CLAVE

Por internet

Los migrantes que se hayan registrado en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero recibirán por parte del INE, a más tardar el 4 de mayo de 2023, un correo electrónico con el nombre del usuario y clave de acceso al sistema SIVEI, el sistema de votación.

Para más detalles, presiona AQUI

https://votoextranjero.mx/web/vmre/voto-por-internet

27 de abril al 10 mayo

El INE enviará la boleta para ejercer tu voto.

Durante el mes de mayo

Emite tu voto y regrésalo en el sobre al INE.

Hasta el 3 de junio de 2023 a las 8:00 hrs. TCM

El INE recibirá el sobre con tu voto para contarlo el día de la Jornada Electoral.

Estos son los pasos que debes seguir para enviar tu voto una vez lo hayas emitido:

Dobla la boleta en tres partes, sin remarcar los dobleces.

Guarda la boleta en el sobre pequeño de su mismo color.

Cierra el sobre pequeño que contiene la boleta electoral para garantizar la secrecía de tu voto.

Introduce el sobre pequeño en el sobre que ya cuenta con la guía pre-pagada para su envío al INE sin costo para ti, y asegúrate de cerrarlo muy bien.

Si tienes algún contratiempo en el envío, contáctanos al 1(866) 986 8306 desde Estados Unidos o al +52(55) 54819897 desde el resto del mundo.

Voto presencial

Con credencial para votar tramitada en México vigente, cuyo domicilio esté en Coahuila o Estado de México y que se hayan registrado para votar, antes del 10 de marzo de 2023, bajo la modalidad presencial.

Con credencial para votar emitida en el extranjero vigente, siempre y cuando no se hayan registrado para votar y elegido la modalidad electrónica o postal.

Para emitir el sufragio por esta modalidad, las y los ciudadanos deberán acudir, con su credencial para votar, a alguno de los módulos receptores de votación ubicados en los consulados de:

Chicago, en un horario de 9 a 19 horas;

Dallas, en un horario de 9 a 19 horas;

Los Ángeles, en un horario de 7 a 17 horas;

Montreal, en un horario de 10 a 20 horas.

