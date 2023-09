Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, podría quedar en libertad

Yolanda Saldívar, prisionera en Texas por el asesinato de Selena Quintanilla, podría comenzar el proceso para apelar por su libertad condicional en unos meses, lo que ha dado de qué hablar porque muchas personas están en contra de su liberación.

El asesinato de Selena Quintanilla cimbró a sus fans y a toda la comunidad latina. Los trágicos hechos ocurridos en 1995 pasaron a la historia, pero en unos meses podrían revivir, pues Yolanda Saldívar, responsable de terminar con la vida de la reina del Tex-Mex, podría salir de prisión.

Tras asesinar a Selena, Yolanda Saldívar se entregó a las autoridades luego de 9 horas encerrada en su camioneta y amenazar contra su vida. El juicio, uno de los más mediáticos de la historia, concluyó cuando Saldívar fue encontrada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de salir libre, misma que estaría por cumplirse.

Abraham Quintanilla, padre de Selena ha expresado que no está interesado en lo que pase con Yolanda, por lo que no interpondrán más recursos legales que alarguen sus días en la cárcel. No obstante, recalcó que duda mucho que la asesina de su hija salga libre, ya que no se ha mostrado arrepentida y continúa alegando que es inocente, argumentando una y otra vez que el arma se disparó sola.

En noviembre de 2022, AB Quintanilla, hermano se Selena reveló que lo tiene sin cuidado si Saldívar pide o no la libertad condicional, por lo que él no hará nada por evitarlo. “No meteré ningún recurso legal para evitar eso, como dije, esa persona no tiene importancia y en lugar de eso, nos enfocamos en lo bonito y el legado que ha dejado mi hermana Selena”, dijo a Hoy.

Tal vez a los familiares de la reina del Tex-Mex no les importe qué pase con Saldívar, pero a los fans sí, pues en varias ocasiones ellos la han amenazado de muerte en caso que Yolanda salga libre.

¿Cuándo podría salir Yolanda Saldívar de prisión?

El pasado 23 de octubre de 1995 Saldívar fue condenada a cadena perpetua en uno de los juicios más mediáticos de la historia, pero con la posibilidad de salir en libertad condicional, 30 años después. Ese día está por llegar, La mujer que disparó a la intérprete de “Como La Flor” podría ser elegible para salir de las rejas el próximo el 30 de marzo de 2025.

Aunque Yolanda ha rechazado ofrecer entrevistas desde su encierro, envió una corta Álex Rodríguez, periodista español de “¡Siéntese quien pueda!”, programa de Univisión, para confirmar que hará lo posible por obtener la libertad condicional.

En un principio, la posible salida de Yolanda fue un rumor que circuló en medios por años, pero ella lo habría confirmado a través de una corta carta que envió al periodista Alex Rodríguez de ¡Siéntese quien pueda!

La poca información que se tiene, es el proceso que Yolanda podría enfrentar en 2025 por su libertad condicional, pues fue elegible para cumplir con su condena fuera de la prisión de la Unidad de Mountain View después de 30 años tras las rejas.

