A sus 60 años Rocío Sánchez Azuara se muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings rojos

Rocío Sánchez Azuara ha vuelto a demostrar que la edad no es ningún impedimento para ponerse en forma y lucir espectacular. Ella publicó en sus historias de Instagram un video que la muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings de color rojo y haciendo una rutina para ejercitar sus glúteos y piernas; usó la canción “Bejeweled” de Taylor Swift como fondo musical y escribió en su post el mensaje: “Pongámonos en movimiento”.

A sus 60 años la conductora mexicana no duda en presumir su abdomen marcado, y posó en minibikini verde para unas fotos tomadas en un yate mientras paseaba por el mar. El texto con el que acompañó las imágenes fue: “Llenándome de energía positiva para iniciar una excelente semana”. ✨

Cuando su apretada agenda de trabajo lo permite Rocío gusta de salir a la playa para relajarse; Acapulco es uno de sus lugares favoritos. Ella obtuvo casi 25,000 likes por una foto en la que aparece recostada en la base de un camastro, usando un bikini de animal print que resaltó su bronceado. También saludó a sus fans con el mensaje: “Buen fin de semana 🌊🐚⛱️ Cuéntenme ¿cómo les va con el calorcito?” View this post on Instagram A post shared by Rocío Sánchez Azuara (@rocio_sazuara)

