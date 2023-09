“Este es el camino”: Lionel Messi, Sergio Busquets y Facundo Farías tienen como objetivo meterse con el Inter Miami a los playoffs de la MLS

Para Lionel Messi y el Inter Miami la victoria sobre LAFC en el Banco of California Stadium significó mucho más que tres puntos. Fue una gran dosis de confianza en su camino para enderezar el rumbo del equipo y mantener sus esperanzas de clasificar a los playoffs en la MLS.

El triunfo de 1-3 sobre el monarca actual de la liga fue tomado por los jugadores como una inyección de ánimo de cara al resto del torneo y así lo manifestaron en sus entrevistas posteriores al encuentro.

El primero en hablar fue Messi, quien dijo estar convencido de que van por el camino correcto y que pelearán hasta el final para meterse a la fase final de la competencia.

“Lo habíamos dicho antes del partido, que era una linda prueba para ver dónde estábamos parados y de qué éramos capaces. Jugamos en un campo muy difícil contra el último campeón y la verdad que nos llevamos un resultado muy importante para lo que se viene”, expresó el campeón del mundo, quien esta vez no pudo marcar, pero envió dos asistencias en el encuentro.

Vale recordar que antes de la llegada del astro, el Inter Miami ocupaba el fondo de la Conferencia Este y carecía de ambiciones, pero desde su arribo en el verano pasado el club se mantiene invicto y tiene un saldo más que positivo, ya que ganaron un título, la Leagues Cup, y están en la final de la U.S. Open Cup, la cual disputarán en casa el 27 de septiembre contra el Houston Dynamo; por si fuera poco, suman 3 encuentros sin derrota en la liga y ya salieron del fondo de la tabla.

“El grupo cada día crece más, lo venimos diciendo desde el comienzo de todo esto. Tuvimos la suerte de conseguir un torneo, de meternos en una final y ahora vamos a intentar meternos entre los ocho para buscar la liga. Este es el camino, seguimos creciendo y obviamente el ganar da mucha confianza”, acotó Messi.

🗣️ “Nos llevamos un resultado muy importante para lo que se viene.” – Leo Messi pic.twitter.com/zCBDREWrcF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Por su parte, su excompañero en el Barcelona y ahora cómplice en el Inter Miami, Sergio Busquets, opinó muy parecido al astro sudamericano.

“Vamos dando pasitos. El equipo se va consolidando, yo creo que estamos creciendo en el camino adecuado”, dijo.

Finalmente, Facundo Farías, el autor del primer tanto, quien hizo válida una asistencia de Messi, habló sobre su gol, la importancia del triunfo y los próximos objetivos del Inter Miami.

“Me sentí muy cómodo en el lugar que ocupé hoy. Pensé que me llegaba el defensor, me tiré para anticipar y por suerte se pudo dar el primero de hoy y espero que sigan viniendo muchos”, dijo respecto a la jugada en la que marcó el gol, donde pareció que se resbalaba y no llegaría al esférico, pero pasó lo contrario, lo alcanzó y lo pateó de forma que lo mandó al rincón superando al guardameta McCarthy.

“Se sabía que teníamos que sacar referencia a los defensores que eran muy fuertes, tanto a Chiellini como Long. Entonces ‘Tata’ (Martino) creo que decidió ponernos a Leo y a mí y para sacarles un poco de esa referencia y por suerte hoy se pudo dar. Yo pude ir a buscar al espacio, pude venir a jugar. En esa jugada se dio el gol y nos salió bien hoy, así que estoy contento y agradecido a Dios”, recalcó.

En cuanto al próximo objetivo del equipo, Farías lo resumió en intentar ganar todo lo que se les ponga enfrente.

“Siempre ir paso a paso, tenemos una final, pero también queremos meternos a los playoffs, queremos ganar todo lo que venga y eso es lo que nosotros planteamos, ganar y ganar”, concluyó. Las palabras de Facundo Farías, autor del primer gol, luego de la victoria de #InterMiamiCF de visitante en Los Ángeles. pic.twitter.com/IlL4HzOWcB— MLS Español (@MLSes) September 4, 2023

