Messi brilla en Los Ángeles ante multitud de famosos y conduce al Inter Miami a su mejor victoria en la MLS

Las estrellas de Hollywood acudieron la noche del domingo al BMO Stadium de Los Ángeles para ver en persona al futbolista más grande de esta era. Lionel Messi no los defraudó.

Messi dio dos pases para gol -de esos llamados “medios goles”- en la segunda parte para llevar al sorprendente Inter Miami a un gran triunfo de 1-3 sobre el LAFC. La victoria contra el campeón reinante de la MLS alarga el invicto del club rosa desde el impactante arribo de Messi (11 juegos).

Carlos Vela, la mayor estrella del equipo angelino, fue limitado a una asistencia en el partido.

Miami llegó a 25 puntos, todavía en el penúltimo lugar de la Conferencia Este. LAFC se queda con 40 unidades en el tercer puesto del Oeste.

“Lo valorizo mucho más porque Los Ángeles me parece es un muy buen equipo”, dijo Gerardo Martino, técnico de Miami, al admitir que fue el mejor triunfo de su escuadra desde que él y Messi se unieron al club.

Messi saluda al público en el BMO Stadium durante una pausa del segundo tiempo. /Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

La primera visita de Messi a Los Ángeles como integrante de la MLS provocó precios estratosféricos por los boletos y por supuesto atrajo a muchas celebridades al estadio BMO. La larga lista de famosos incluyó a los deportistas LeBron James, Clayton Kershaw, Mookie Betts, Julio Urías y James Harden, y a los artistas Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, Selena Gómez, Jason Sudeikis, Liam Gallagher, Owen Wilson, Toby McGuire, entre muchos otros.

También estuvieron en el estadio el Príncipe Harry y por supuesto Magic Johnson y Will Ferrell, dos de los dueños del LAFC.

El Príncipe Harry (centro) se divirtió en una suite del estadio BMO. /Foto: Harry How/Getty Images

En la recta final del partido, un joven fan con playera del FC Barcelona se metió a la cancha en busca de su ídolo y logró su objetivo, a pesar de la reacción del guardaespaldas personal de Messi. Otra persona intentó meterse, sin éxito, al ser tacleado en una esquina de la cancha.

Yassine Chueko, guarura de Messi, ataja a un fan que se metió a la cancha. Foto: Harry How/Getty Images

Messi pone dos “medios goles” para darle forma a goleada parcial

Messi falló una clara oportunidad de gol en el primer tiempo, pero al empezar la segunda mitad y con su equipo arriba en el marcador, la súper estrella del Inter Miami mostró su clase al recibir la pelota en campo enemigo y filtrar un pase perfecto para la incursión ofensiva del español Jordi Alba, quien no perdonó. El 0-2 a los 51 minutos complicó la noche para los dueños del estadio.

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

LAFC respondió de inmediato con varias llegadas, pero el portero Drake Callender demostró su gran forma al atajar hasta tres fuertes disparos, incluyendo uno de Bouanga con etiqueta de gol a los 60′. El partido quedó muy puesto a partir de entonces: los de casa metidos en la cancha del Miami tratando de romper la defensa y los visitantes jugando al contragolpe.

Vela tuvo una oportunidad a los 66′ tras ser habilitado en el área, pero su tiro de derecha se fue desviado. Y a los 69, el mexicano le devolvió una pared a Ryan Hollingshead, cuyo disparo potente se fue por arriba.

A los 78′, Messi fue derribado por una patada del defensor colombiano Jesús Murillo, que recibió tarjeta amarilla.

El partido fue liquidado por Miami a los 83 minutos y de nueva cuenta gracias a una jugada orquestada por Messi. El astro recogió una pelota tras feo fallo defensivo en campo enemigo y tras conducir unos 20 metros asistió al ecuatorianio Leonardo Campana, quien había entrado de cambio y que de zurda fusiló al arquero John McCarthy para el 0-3.

Leo 🤝 Leo



Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

LAFC anotó el gol de la honra a los 90′ en remate de cabeza de Hollingshead en un tiro de esquina cobrado por Vela.

Inter Miami se fue arriba al medio tiempo con un golazo

Fue un primer tiempo frustrante para el LAFC, que tuvo la pelota, que apretó al rival y que tuvo llegada, pero sin definición. Por ejemplo, en el amanecer del juego, Denis Bouanga escapó a todo galope y en vez de pasarle el balón a Vela, que llegaba sin marca por la derecha, intentó un tiro que fue tapado. El mexicano no ocultó su malestar.

Pocos minutos después, el mismo Bouanga, que es el mejor anotador del LAFC con 12 goles, llegó solo al área en gran contragolpe, pero al sentir a un defensa a sus espaldas aflojó el cuerpo mientras hacía un tiro flojo.

Miami abrió el marcador a los 14 minutos cuando el joven delantero argentino Facundo Farías recibió un pase un poco forzado de su compatriota Tomás “Toto” Avilés y se inventó una definición llena de oportunismo al conectar la pelota a manera de barrida. El tiro le salió muy colocado, pegó en el poste y se introdujo en el arco custodiado por la barra 3252. Un golazo para el primer tanto de Farías en el equipo. Facu Farías first goal✅

Toto Avilés first assist✅



We lead against LAFC early in the match!#LAFCvMIA | 0-1 pic.twitter.com/YKssE3sSwk— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

A los 37 minutos, Messi tuvo su primera oportunidad de gol. Tras conducir la pelota entre varios rivales, hizo una pared con Farías y el 10 quedo solo frente al portero McCarthy, quien desvió de gran forma con una mano para evitar un gol cantado. Same, @selenagomez.



📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/NB4GCbdcxg pic.twitter.com/8OKDiQWrC7— LAFC (@LAFC) September 4, 2023

La polémica apareció a los 39′ cuando un tiro del LAFC en el área rival rebotó en el brazo de Sergio Busquets, quien no tuvo tiempo de impedir el contacto. Pero el árbitro Ted Unkel no marcó nada y el VAR no cambió la decisión.

Alineaciones: LAFC – McCarthy; Hollingshead, Chiellini, Long, Palencia; Bogusz, Sánchez, Acosta; Bouanga, González, Vela. DT: Cherundolo. Inter Miami: Callender; Yedlin, Avilés, Kryvtsov, Miller, Alba; Gómez, Busquets, Cremaschi; Messi, Farias. DT: Martino.

Sigue leyendo:

– Messi y el Inter Miami cambian de hotel para apoyar huelga de trabajadores en Los Ángeles

– Carlos Vela responde categórico sobre comparación en la MLS entre Ibrahimovic y Messi

– Estados Unidos se adelanta y convoca a Benjamín Cremaschi, socio de Messi en Miami