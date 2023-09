Fans de Messi evitan dar “Like” a Antonela Roccuzzo en Instagram “por respeto al GOAT”

El respeto que Lionel Messi ha logrado inspirar en los fanáticos ha trascendido a tal punto en las redes sociales, que diversos seguidores del astro argentino han decidido evitar dar “Like” a su esposa Antonela Roccuzzo en Instagram.

Esta curiosa iniciativa quedó evidenciada en la plataforma de la camarita en una de las últimas publicaciones de Roccuzzo, donde se le ve modelar un vestuario casual de una marca de ropa. El post superó los dos millones de ‘Me gusta’.

Sin embargo, se hizo viral por las interacciones de los internautas en los comentarios, en los que invitaban a los demás simpatizantes de ‘La Pulga’ a no plasmar corazones en la publicación de Antonela para así demostrar respeto a Messi.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, y su hijo observan durante “The Unveil” la presentación de Lionel Messi organizada por el Inter Miami CF en el estadio DRV PNK. Foto: Mike Ehrmann/Getty Images).

En redes sociales el espectro de fans es bastante amplio y puede llegar a ser común el fenómeno de la sexualización. No obstante, esto parece no ocurrir con la argentina de 35 años gracias al gran respeto que inspira el siete veces Balón de Oro.

“Ni mirar ni tocar muchachos. Es la mujer del capi”, comentó un individuo, mientras otro elogiaba a su esposo. “Qué hombre tu marido”; “Respeto a la vieja del capitán”, afirmaba otro. “Prohibido sexualizar a la mujer de Messi”, se lee en las respuestas.

“No doy Like por respeto al GOAT”; “Admiración a la belleza de la reina, pero no deseos. Es la primera dama, la reina, la mujer del capitán”; “Siento que al darle Like, le falto el respeto al capitán, así que mejor paso de largo”, fueron otras opiniones que complementaron esta particular iniciativa.

“Definitivamente, no puedo dar like, es la mujer del capitán y se respeta”, escribió otro seguidor de la pareja. Otros seguidores se sumaron e hicieron comentarios como: “Mis respetos, señora del gran 10” y “a la mujer del Messias se le reza”. Incluso se atrevieron a calificarla como “la primera dama de Miami”.

En el debate, dentro de los comentarios del post, también se vio reflejada la percepción de varias mujeres que se tomaron con humor las interacciones. “Amo los comentarios de respeto de los chicos”; “Creo que Antonela es la mujer más respetada en el mundo por los hombres”; “Si todos los hombres fuesen con todas las mujeres como son con ella, el mundo sería un lugar feliz”.

El vínculo entre Roccuzzo y Messi data del año 2000, cuando ambos eran unos niños llenos de sueños en Rosario, Argentina. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando ‘La Pulga’ hizo pública la relación. Desde entonces, han pasado 14 años juntos, tienen tres hijos y contrajeron matrimonio en 2017. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo posan para los fotógrafos tras su boda en el complejo City Center de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 30 de junio de 2017. Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images.

