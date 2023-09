Tony Harrison apoya a Jermell Charlo frente a Canelo Álvarez, pero piensa que subir dos categorías “fue estúpido”

Tony Harrison, excampeón de peso superwelter, expresó que apoyará a Jermell Charlo en la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 30 de septiembre en Las Vegas, pero que le parece estúpida la decisión de subir dos categorías para enfrentarlo.

En una entrevista con FightHype, Harrison explicó que pelear con Canelo Álvarez después de sufrir la lesión en su mano le parece algo tonto, pero entiende que Charlo tiene una razón para hacerlo y por eso quiere que su rival se lleve la victoria.

“Creo que fue estúpido. Creo que fue muy estúpido. No necesariamente que él suba porque probablemente camina naturalmente con ese peso. Creo que fue estúpido en el sentido de que se rompió la mano y regresó para pelear contra uno de los mejores del boxeo”, dijo.

“Creo que fue una estupidez subir dos categorías de peso para hacerlo. Ni siquiera me sentiría cómodo si él (Jermell) se encontrara con él (Álvarez) en 160. No me sentiría cómodo con eso. No importa por qué lo hizo, hay una razón por la que lo hizo, ¿verdad? Y eso es lo primero que nos dice que hay una razón por la que eligió esta pelea, y estoy apoyando a ese hombre”, añadió.

Canelo Alvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa promocional en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Asimismo, Tony Harrison aseguró que Jermell Charlo podría convertirse en el mejor boxeador del siglo si derrota al mexicano en peso supermediano y se convierte por segunda vez en campeón indiscutido en otra categoría de peso.

“Se convierte en el mejor boxeador del siglo (si vence a Canelo). Y voy a decir eso delante de todos. Se convierte en (el mejor) por encima de (Oleksandr) Usyk, Gervonta (Davis). Se convierte en el mejor peleador del mundo, el número uno libra por libra, si vence a Canelo Álvarez en 168”, aseguró.

Aunque el tamaño no será un problema, porque en la conferencia de prensa promocional se pudo notar que Charlo es más grande que el tapatío, lo que sí podría ponerlo en desventaja frente a Canelo Álvarez es la inactividad sobre el ring porque tiene casi un año y medio sin ver acción por la lesión en su mano. A pesar de esto el estadounidense aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma a la pelea más importante de su carrera.

Jermell Charlo y Tony Harrison se enfrentaron dos veces sobre el ring en las 154 libras. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que Tony Harrison y Jermell Charlo se enfrentaron dos veces en 154 libras con una victoria por lado. En la primera pelea en 2018 el hermano de Jermall fue derrotado y su rival se convirtió en el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En la revancha, un año después, el monarca indiscutido tomó venganza y noqueó a Super Bad en el undécimo asalto para arrebatarle el título.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

