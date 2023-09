Demetrius Andrade asegura que a Canelo Álvarez no le será difícil vencer a Jermell Charlo

Demetrius Andrade, excampeón de dos categorías de peso, aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no le será difícil llevarse la victoria ante Jermell Charlo cuando ponga en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con FightHype, Andrade no le restó méritos a Charlo, pero explicó que como Canelo Álvarez tiene más poder, defensa y experiencia que el campeón indiscutido de las 154 libras cree que el mexicano no tendrá problemas para dominarlo.

“No estoy diciendo que Jermell será fácil de conseguir ni nada por el estilo. Pero cuando miras al chico Castaño que le hizo pasar un mal rato y necesitó dos peleas. Canelo tiene mucho más poder, mucha más experiencia, tiene una gran defensa y está mejorando en algunos de sus movimientos”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en su primer careo en la conferencia de prensa en Nueva York. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Charlo no es el peleador más atlético que existe, es un tipo directo. Canelo ha estado trabajando en sus movimientos y sabe contraatacar bien. Así que no creo que vaya a ser demasiado difícil para Canelo conseguir la victoria. Pero me quito el sombrero ante ambos muchachos por haberlo hecho posible”, añadió.

Las predicciones sobre quién podría ser el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo están cada vez más divididas. Mientras que algunos como Demetrius Andrade aseguran que el mexicano ganará cómodamente, otros piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano, ya que algunos expertos en el deporte afirman que está en el declive de su carrera.

Cabe destacar que aunque el tamaño no será un problema, porque en la conferencia de prensa promocional se pudo notar que el campeón indiscutido de 154 libras lució más grande que el tapatío, lo que sí podría poner en desventaja a Charlo frente al mexicano es la inactividad sobre el ring porque tiene casi un año y medio sin ver acción por una lesión que sufrió en su mano. Pero el estadounidense aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma a la pelea más importante de su carrera.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo protagonizarán un duelo entre campeones indiscutidos en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

