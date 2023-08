Jermell Charlo quiere noquear a Canelo Álvarez y convertirse en uno de los grandes del deporte

Jermell Charlo tendrá una cita importante ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez y sabe que una victoria por nocaut lo podría convertirlo en uno de los grandes del boxeo el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

El campeón indiscutido de las 154 libras no dejará que la pelea con Canelo Álvarez se vaya a la decisión, por ello planea acabarla por la vía rápida. En una entrevista ofrecida a Cigar Talk, Charlo aseguró que después del mexicano su objetivo es mandar a dormir a todos con los que se enfrente porque quiere que respeten sus golpes.

“Me pone a la altura de los grandes, especialmente si borro la situación y lo noqueo y sucede algo loco. Voy a noquear a todos. Todo el mundo tiene que irse a dormir. No estoy aquí solo para que alguien me golpee y me devuelva el golpe. Quiero que mis golpes tengan respeto”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en el primer careo en la conferencia de prensa promocional en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Sobre cómo le podría afectar el subir dos categorías para enfrentar a Canelo Álvarez, Jermell Charlo indicó que no hay nada de que preocuparse porque tiene un sólido equipo que lo está ayudando para ser el mismo peleador de 154 libras en 168.

“Creo que eso es más una preocupación para los fanáticos y la gente que está mirando (sobre su posible agotamiento en 168 libras). Tenemos un equipo sólido a nuestro alrededor. Estamos trabajando muy duro. No me cuesta nada aumentar de peso. Por supuesto, hacer 154 siempre es un desafío, pero no creo que hacer 168 vaya a marcar la diferencia. Voy a ser el mismo Charlo que soy para cualquier otra persona”, explicó.

Cabe destacar que el estadounidense subirá 14 libras para enfrentar al mexicano en la división de peso supermediano donde no tiene ninguna experiencia, pero en la conferencia de prensa promocional se pudo notar que el campeón indiscutido de 154 libras lució más grande que el tapatío y no parecía que estaba ascendiendo dos divisiones, por lo que el tamaño no será un problema.

Canelo Álvarez defenderá nuevamente su campeonato indiscutido de peso supermediano frente a Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Lo que sí podría pasarle factura a Jermell Charlo frente a Canelo Álvarez es la inactividad sobre el ring porque tiene casi un año y medio sin ver acción por una lesión que sufrió en su mano. A pesar de esto, el estadounidense aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma a la pelea más importante de su carrera donde podría emular la hazaña que solo sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields han logrado, convertirse en campeón indiscutido en dos categorías de peso diferentes.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

