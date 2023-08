Óscar de la Hoya dice que Terence Crawford vencería a Canelo Álvarez en posible pelea en 168 libras

Óscar de la Hoya, excampeón mundial y promotor de Golden Boy Promotions, expresó que Terence Crawford vencería a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si se llegase a concretar la posible pelea entre los campeones indiscutidos en las 168 libras.

En una entrevista con Fight Hype, De la Hoya explicó que Crawford es mejor peleador que Canelo Álvarez y como son del mismo tamaño puede manejar al mexicano utilizando su velocidad, juego de pies y poder en las manos.

“Le doy a Crawford todo el crédito del mundo por siquiera pensar en la posibilidad de pelear con Canelo, pero si esa pelea alguna vez se lleva a cabo, tengo a Crawford al 1000%. La gente dirá: ‘Oh, te estás contradiciendo’. En cierto modo lo soy, pero Crawford también es un tipo grande que puede manejar a Canelo porque son del mismo tamaño”, dijo.

Canelo Álvarez cambió de opinión y dejo abierta la posibilidad de enfrentar a Terence Crawford. Foto Cortesía: Amanda Wescott/Showtime.

“Crawford es un tipo que golpea fuerte, pero no confía en su poder. Él confía en su juego de pies, su velocidad, sus cambios, sus combinaciones, confía en su mente, y creo que Crawford es un boxeador mucho mejor que Canelo”, agregó.

Cabe destacar que Bud expresó que está dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez en 168 libras para intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque no le darían crédito por hacerlo, pero ahora abrió la posibilidad de que este duelo suceda.

“En el boxeo, uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible (una pelea con Crawford), ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea tenga sentido, yo estoy dispuesto. No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos”, declaró el tapatío a Manouk Akopyan de BoxingScene.

Terence Crawford noqueó a Errol Spence Jr. y se convirtió en campeón indiscutido de las 147 libras. Foto: Al Bello/Getty Images.

En caso de que ocurra, Terence Crawford tendría que escalar tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande como el mexicano, pero su entrenador Brian ‘BoMac’ McIntyre aseguró que el peso no será un problema para Bud.

Por ahora, el mexicano se prepara para poner en juego nuevamente sus cinturones de peso supermediano frente Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en T-Mobile Arena en Las Vegas, mientras que Bud debe esperar a ver Errol Spence Jr. activa la revancha inmediata o simplemente aguarda al ganador del duelo entre indiscutidos.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez cambia de opinión y dice que está dispuesto a enfrentar a Terence Crawford: “Es posible”

· Entrenador asegura que Terence Crawford no tendrá problemas para subir a 168 libras y pelear con Canelo Álvarez

· Deontay Wilder asegura que “es demasiado” para Terence Crawford subir a 168 libras para pelear con Canelo Álvarez