Jermell Charlo piensa que la diferencia de tamaño con Canelo Álvarez no será un problema como muchos creen

Jermell Charlo, campeón indiscutido de peso superwelter, cree que la diferencia de tamaño no será un problema como muchos piensan para su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, donde el mexicano pondrá en juego sus cinturones de peso supermediano.

En el podcast Million Dollaz Worth of Game, Charlo explicó que como todos lo han visto reducir peso para pelear en 154 libras no conocen cuál es su verdadero tamaño fuera del ring. Aunque no quiso revelar cuánto está pesando en estos momentos, el estadounidense indicó que para el duelo con Canelo Álvarez ha ganado masa muscular y aumentado su velocidad para llegar óptimas condiciones.

“Soy naturalmente un gran hijo de pu**. Directo hacia arriba. No soy un chico pequeño. El mundo del boxeo solo me ve cuando peso, cuando estoy peleando y esa mier**. No saben mi tamaño real. Seis pies. No saben que puedo completar y vencer a un tipo naturalmente más grande en ese ring. Como digo, solo porque soy peso superwelter cuando peleo, bajo para alcanzar ese peso”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa promocional en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Lo mantengo en secreto (su peso actual). No me haré tan grande (200 libras), en absoluto. Me mantengo en forma, me mantengo activo. Pero puedo variar, especialmente en una pelea como esta. Puedo hacerme grande. A veces el entrenador dice: ‘Oye, te ves un poco gordo, te ves un poco pesado’. Pero es lo que es. Para esta pelea, gané masa muscular, aumenté velocidad, estoy haciendo cosas que trabajan en mi agilidad. Estoy bien”, agregó.

Cabe destacar que Jermell Charlo subirá 14 libras para enfrentar a Canelo Álvarez en la división de peso supermediano donde no tiene ninguna experiencia, pero en la conferencia de prensa promocional se pudo notar que el campeón indiscutido de 154 libras lució más grande que el tapatío y no parecía que estaba ascendiendo dos divisiones, por lo que el tamaño no será un problema.

Lo que sí podría pasarle factura al estadounidense frente al mexicano es la inactividad sobre el ring porque tiene casi un año y medio sin ver acción por una lesión que sufrió en su mano. A pesar de esto, Charlo aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma a la pelea más importante de su carrera.

Canelo Álvarez pondrá en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras frente a Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

