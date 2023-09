AMLO entregará “bastón de mando” a la “corcholata” ganadora de Morena que buscará la presidencia de México en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará el bastón de mando de la llamada Cuarta Transformación (4T) a quien gane la contienda interna del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, mismo que competirá por la presidencia de México en 2024.

“Lo que quiero es ya decir ´aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante´. Yo no sé exactamente cómo va a ser porque también hay que ver qué opina quien resulta ganador, ganadora, hombre o mujer, hermana o hermano, a ver qué opina, pero sí me gustaría cerrar ya esa etapa“, dijo.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que “se acabó el dedazo” y que la candidata o candidato que represente a Morena en las elecciones presidenciales del próximo año contará con todo su apoyo.

“Mañana van a dar a conocer el resultado de quien gana la encuesta en el flanco izquierdo y como ha quedado constancia, yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta, creo que ya deben de haber terminado de levantarla y van a contar el día de hoy, ahí están presentes todos y ya mañana dan a conocer el resultado”, señaló.

“Yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial, voy a entregar el bastón de mando para la conducción del Movimiento de Transformación y yo me quedo pues un año gobernando para seguir ayudando al pueblo, consolidar la transformación, terminar obras”, comentó.

Será el miércoles 6 de septiembre, a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, que la Dirigencia Nacional del partido político Morena dará a conocer el resultado de varias encuestas y el nombre del ganador o ganadora de la contienda, entre los que se encuentran 6 de las llamadas “corcholatas”: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velazco.

“Ya mañana quien resulte va a ser apoyado en mi caso, yo voy a apoyar al que den a conocer que ganó la encuesta y la formalidad, esta de entregar el bastón de mando, pues vamos a ver como le hacemos, porque también tengo que viajar el viernes temprano vamos a Colombia y a Chile y pues si quisiera hacerlo antes, puede ser el mismo miércoles en la noche, en la tarde, no lo puedo hacer aquí, o el jueves”, mencionó.

López Obrador ya se había referido sobre la entrega del “bastón de mando” en otra de sus conferencias tras realizar su quinto Informe de Gobierno.

“Acuérdense que yo ya voy de salida, a mí me falta un año, yo voy a entregar el bastón de mando del movimiento de transformación”, expresó en su conferencia del 4 de septiembre.

En México el bastón de mando es un símbolo que representa la autoridad y el liderazgo de una persona y es entregado durante ceremonias culturales y ceremoniales.

Representantes de pueblos originarios de México entregan a AMLO el “bastón de mando” tras asumir la presidencia en 2018. Foto: Manuel Velásquez/Getty Images

Fue el 1 de diciembre de 2018, en el zócalo de la Ciudad de México, que Andrés Manuel López Obrador recibió el bastón de mando por parte de miembros de pueblos originarios de México.

“Que este símbolo sirva para que usted mande obedeciendo al pueblo. Aquí está el bastón de mando que lo conducirá para gobernar a México”, expresó un representante de los pueblos originarios al entregar el bastón de mando a López Obrador ante un Zócalo lleno el primer día de diciembre de 2018.

Sigue leyendo:

• AMLO asegura que Xóchitl Gálvez será la candidata a la presidencia de los partidos opositores a su gobierno

• AMLO afirma que Xóchitl Gálvez es la aspirante presidencial opositora de la “mafia del poder”

• AMLO afirma que no habrá “dedazo” para elegir al candidato presidencial del 2024 del partido oficialista Morena