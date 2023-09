Bernie Sanders vislumbra la reelección de Joe Biden si presenta una agenda progresista fuerte

Bernie Sanders, senador de Vermont, está convencido que luego de obtener la nominación demócrata, Joe Biden probablemente ganará la reelección si presenta una fuerte campaña progresista.

Durante su participación, Face the Nation, programa de televisión de CBS, el político neoyorquino de 81 años se refirió a la necesidad vencer a Donald Trump en caso de que su nombre aparezca en la boleta electoral para elegir al próximo presidente.

“Creo que en este momento… tenemos que reunir a la comunidad progresista para decir, ¿sabes qué? Vamos a luchar por una agenda progresista, pero no podemos tener cuatro años más de Donald Trump en la Casa Blanca“, expresó.

Acto seguido, Sanders calificó al exmandatario como un factor de riesgo para la democracia y por lo tanto invitó a las personas que lo apoyan a reflexionar sobre si en realidad desean votar por él.

“Donald Trump no sólo es un mentiroso patológico, no sólo ha emprendido una insurrección para impedir que el presidente Biden asuma el cargo, no sólo está negando la democracia estadounidense, sino que actúa contra en contra de la democracia”, indicó.

Aunque el político de 77 años realiza una campaña con el objetivo de lograr la nominación republicana para competir en las elecciones presidenciales, también enfrenta cuatro acusaciones legales y la posibilidad de sostener al menos un par de juicios en los primeros meses del 2024.

Bernie Sanders intenta darle un voto de confianza a Joe Biden ante la ola de críticas desatadas sobre su avanzada edad para gobernar cuatro años más. (Anna Moneymaker / Getty Images)

No obstante, ninguno de los aspirantes republicanos que luchan por ser abanderados de su partido logran estar cerca de Trump, al menos así lo reflejan la mayoría de las encuestas donde el expresidente le saca cerca de 40 puntos de ventaja a su rival más cercano.

Asimismo, cuando hipotéticamente se coloca al exmandatario junto a Biden en la boleta, los resultados le dan una ligera ventaja al actual presidente.

En este sentido, la preocupación de los demócratas radica en que conforme Trump se acerque al banquillo de los acusados, los votantes indecisos le otorguen su respaldo a la hora de votar, lo cual se convertiría en una victoria.

De ahí deriva que el republicano se niegue a renunciar a su candidatura, pues también es consciente de la trascendía de regresar a dirigir el gobierno, lo cual se traduce en la posibilidad de, llegado el momento, desbaratar todos los cargos en su contra, incluso a través de un auto indulto.

