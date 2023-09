Yassine Bounou es uno de los 10 porteros nominados para el Trofeo Yashin junto con el Dibu Martínez y Courtois

France Football publicó el listado de los nominados al Trofeo Yashin, el cual premia al mejor portero del año en la Gala del Balón de Oro que se realizará el 30 de octubre en el Teatro del Châtelet de París (Francia). Entre los guardamentas destacan el marroquí Yassine Bounou, el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, el belga Thibaut Courtois y el alemán Marc-André Ter Stegen.

Hay que destacar que el Trofeo Yashin es un premio anual que empezó a entregarse en el año 2019. Entre los ganadores de esta distinción están el brasileño Alisson Becker (2019), el italiano Gianluigi Donnarumma (2021) y el belga Thibaut Courtois (2022), tomando en cuenta que en el 2020 no se celebró la gala por la pandemia del covid-19.

Para la edición de este año los porteros Bounou, Courtois, Ter Stegen, Martínez y Ederson son considerados como los cinco máximos favoritos para ganarse este trofeo, tomando en cuenta que es uno de los años en los que más igualada estará la votación.

Listado completo de los nominados para este galardón

Yassine Bounou (Sevilla-Al Hilal, Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Mike Maignan (Milan, Francia)

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona, Alemania)

Ederson (Manchester City, Brasil)

André Onana (Inter-Manchester United, Camerún)

Aaron Ramsdale (Arsenal, Inglaterra)

Dominik Livaković (Dinamo Zagreb-Fenerbahce, Croacia)

Brice Samba (Racing de Lens, Francia)

Los cinco favoritos por el Trofeo Yashin

Yassine Bounou

Gracias a las hazañas de este guardameta, la Selección de Marruecos logró alcanzar las Semifinales del Mundial de Qatar por primera vez en la historia de ese país. Fue calificado el héroe en la ronda de penaltis ante el combinado de España y luego el en encuentro de cuartos de final con Portugal.

Otro de sus grandes logros se vivió con la séptima Europa League del Sevilla, cuando el marroquí apareció en la final contra el Roma y luego ir hacia Arabia.

Thibaut Courtois

El belga fue una pieza clave para que Real Madrid lograra la Copa del Rey gracias a su actuación en las semifinales del torneo. Sin embargo, con la Selección de Bélgica no corrió con tanta suerte en la Copa Mundial debido a que fueron eliminados en la fase de grupos.

Debido a su lesión por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el conjunto merengue y Bélgica no podrán contar con su destacada actuación.

Marc-André Ter Stegen

Al guardameta alemán solo le encajaron 18 goles en 38 partidos que disputó en LaLiga. Ter Stegen fue una pieza importante para que el Barcelona FC alcanzara el título liguero. Actualmente es uno de las figuras principales del club, pero también hay que recordar que no disputó ningún partido del Mundial.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Martínez no ha tenido una gran actuación con el Aston Villa debido a algunos errores, sin embargo, sigue siendo una pieza clave para la Selección de Argentina desde la llegada de su titularidad en la Copa América de 2021. Una de sus últimas hazañas fue ser una parte fundamental en el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo.

Ederson

El brasileño tuvo una temporada digna para lograr el trofeo Yashin, gracias a que ha ganado prácticamente todas los torneos necesarios para destacar: Champions League, Premier League, FA CUP, EFL Cup y Supercopa de Europa.



Ederson @ManCity @CBF_Futebol #trophéeyachine #ballondor pic.twitter.com/lkWLFpR0VT— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

