Dibu Martínez entra a la terna finalista a Mejor Arquero del Año en los premios The Best

Este miércoles se reveló la terna finalista para el premio The Best a Mejor Arquero del Año; tal como lo esperábamos, el Dibu Martínez, campeón del mundo, fue uno de los que avanzaron.

Junto a él también fueron anunciados como finalistas la revelación bajo los tres palos en el Mundial de Qatar, Yassine Bounou, mejor conocido como “Bono”, y Thibaut Courtois, el guardameta de la selección de Bélgica y del Real Madrid.

Los guardametas sacrificados de la lista de 5, es decir, quienes ya no pelearán por el reconocimiento, fueron Éderson, del Manchester City y Álisson Bécker, del Liverpool, aunque ambos juegan también para la selección de Brasil.

¿Quién podría ganar el The Best a Mejor Portero del Año?

Cada uno de los finalistas tiene argumentos para llevarse el galardón, aunque la razón de mayor peso la tiene Emiliano Martínez, ya que sus atajadas en el tiempo regular y en los penales fueron claves para que Argentina pudiera ganar la Copa del Mundo.

Por su parte, “Bono” sorprendió en el Mundial con esas actuaciones acertadas que guiaron a Marruecos a la semifinal del Mundial, con sólo un tanto recibido hasta la semifinal del torneo; además, es el arquero del Sevilla, equipo con el que consiguió la marca de menos goles recibidos en la temporada 2021-22 de La Liga.

Finalmente, Tibauth Courtois se quedó cortó en el Mundial, ya que se esperaba que su equipo, Bélgica, llegará más allá de la fase de grupos, pero no lo consiguieron, aunque sólo recibió dos tantos en sus tres partidos; sin embargo, en cuanto a clubes, fue fundamental para que el Real Madrid consiguiera el título vigente de la Champions League, además de que el próximo sábado 11 de febrero disputará la final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal de Arabia Saudita.

El próximo 9 de febrero serán revelados los nombres de los finalistas de los premios The Best al Entrenador de la FIFA, tanto de fútbol femenino como de masculino, y un día después, los finalistas de las categorías The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA y del premio Puskás a Mejor Gol de la FIFA. Los ganadores los conoceremos en la ceremonia de premiación que se realizará el próximo 27 de febrero en París.

