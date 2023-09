Cómo preparar tus dispositivos electrónicos para un desastre natural

Prepárate con almacenamiento en la nube, una bolsa con cargadores de teléfono adicionales y otros dispositivos, y un plan para recibir alertas de emergencia y comunicarte con amigos y familiares.

By Allen St. John

Cuando amenaza una gran tormenta u otro desastre natural, es bueno prepararte para todo, desde usar un generador de forma segura hasta tener una bolsa de medicamentos lista en caso de que necesites evacuar. Si debes dejar tu hogar, también necesitarás tener tu teléfono inteligente, computadora portátil y otros dispositivos cargados y listos para funcionar. Estos se convierten en un salvavidas para mantenerte informado a medida que evoluciona una tormenta o un incendio forestal, y te permiten estar en contacto con amigos y familiares.

Aquí compartimos 12 consejos de funcionarios gubernamentales, expertos en desastres y evaluadores de productos electrónicos de Consumer Reports para asegurarte de que tus dispositivos estén listos. Consulta también la guía completa de CR para la preparación ante desastres.

1. Mete en la maleta el equipo adecuado

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias sugiere empacar previamente una bolsa de viaje en caso de que necesites evacuar tu casa rápidamente debido a una emergencia. Esta bolsa debe incluir suministros como comida, agua, medicamentos, bolsas de plástico y una linterna. Añadir la electrónica debida puede suponer un salvavidas crucial para las comunicaciones.

El dispositivo principal que debes llevar contigo es tu smartphone. Pero si necesitas estar fuera de casa durante días o semanas, una computadora portátil puede ser una herramienta vital para todo, desde comunicarte con tus familiares hasta buscar una habitación de hotel o transferir dinero entre cuentas. (Asegúrate también de saber tus contraseñas. Un administrador de contraseñas puede ayudarte).

Una computadora portátil o una tableta también sirven como una distracción para que tus hijos jueguen o vean videos. Debido a que la transmisión de video no es una opción si Internet no está disponible, plantéate descargar un par de películas o episodios de televisión que a todos les gusten de iTunes o Amazon.

Si tu computadora tiene una unidad de DVD, no es mala idea guardar un par de tus DVD favoritos en el bolso. Si tienes una radio que funciona con baterías, o mejor aún, una que funciona con manivela, asegúrate de guardarla también en tu bolso de viaje.

Lo más importante es que recuerdes meter en la maleta los cargadores de todos tus dispositivos (más detalles a continuación).

2. Carga todos tus dispositivos

Una vez que hayas elegido tus dispositivos, el siguiente paso es asegurarte de que puedan encenderse. “Empieza por cargar completamente todos tus dispositivos (teléfono, tableta y computadora portátil) mucho antes de un evento de emergencia”, dice Maria Rerecich, directora senior de pruebas de productos de Consumer Reports. “Después recuerda poner todos tus cargadores en la bolsa de viaje”. Si tienes tiempo para planificar con anticipación, compra baterías de repuesto o cargadores portátiles y asegúrate de cargarlos también.

Tu celular inteligente podría convertirse en la principal forma de solicitar ayuda y rastrear a tus familiares en caso de desastre. Puede ser una herramienta de supervivencia, pero solo funciona si la batería está cargada.

3. Lleva el cargador de tu coche

Lleva un cargador para el coche o compra uno si no lo tienes. Es una forma útil de recargar tu teléfono si te quedas sin electricidad. Si te preocupa agotar la batería de tu coche con tu teléfono, no debería. “No vas a agotar la batería de tu auto”, dice Richard Fisco, jefe de pruebas electrónicas de Consumer Reports. “Podrías cargar 20 teléfonos simultáneamente y tu auto aún arrancaría”.

4. Guarda una regleta

En una crisis, una regleta (o conector múltiple) puede mejorar enormemente tu vida. Cuando la casa de Rerecich se quedó sin electricidad después de la supertormenta Sandy en 2012, empacó una regleta y pudo compartir enchufes mientras cargaba sus dispositivos con vecinos en una biblioteca pública. “En lugar de turnarnos para enchufar y desconectar dispositivos, podríamos alimentar seis dispositivos a la vez”, afirma. “Todos estábamos felices”, añade.

5. Conserva la energía de tu teléfono

El otro lado de la ecuación energética es hacer todo lo posible para conservar energía. “La mayoría de los teléfonos tienen un modo de ahorro de batería, que desactiva las actualizaciones y notificaciones automáticas”, comenta Fisco. También puedes ahorrar energía reduciendo el brillo de la pantalla de tu teléfono y desactivando la función de brillo automático, que puede anular tus nuevas configuraciones.

Apaga el WiFi si estás de viaje y lejos de una red. Y abstente de usar aplicaciones que consuman mucha energía a menos que sean totalmente necesarias. “Si realmente te preocupa conservar la carga de tu batería, no deberías transmitir o grabar videos, o incluso tomar fotografías”, aconseja Fisco. (Consulta los teléfonos inteligentes con la mejor duración de batería en las pruebas de CR).

6. Empacar en bolsas de plástico

“La electrónica y el agua no se mezclan”, afirma Rerecich. Para mantener tus dispositivos secos, sugiere empacar una variedad de bolsas con cierre de cremallera: de tamaño sándwich para teléfonos más pequeños, de un cuarto de galón para teléfonos más grandes y adaptadores de corriente, y de un galón o gigantes para tabletas y computadoras portátiles pequeñas.

7. Haz una copia de seguridad en la nube

Deberías realizar una copia de seguridad del disco duro de tu computadora y de cualquier otro dispositivo. Si todavía estás usando un disco duro físico para hacerlo, considera también llevar a cabo una copia de seguridad en la nube, así tus datos estarán seguros incluso si tu unidad de respaldo habitual se daña. La copia de seguridad en la nube es gratuita o bastante barata.

Por ejemplo, la Microsoft 365 Family ofrece 5 GB de almacenamiento gratis y 100 GB por $2 al mes. Si tienes una suscripción a Microsoft 365, se incluye 1 TB de espacio de almacenamiento.

ICloud de Apple almacenará 5 GB gratis; los niveles suben hasta 2 TB por $10 al mes.

Google One ofrece 15 GB de almacenamiento de forma gratuita, con varios niveles, incluido un plan de 2 TB por $10 al mes. Compartirás ese espacio con tu cuenta de Gmail.

Ten en cuenta que hacer una copia de seguridad de cualquier dispositivo en la nube por primera vez puede llevar horas si tienes muchos datos. Es mejor prepararte con anticipación si puedes, y si no fuese posible, prioriza haciendo una copia de seguridad de los archivos más importantes primero.

8. Crea un plan de reunión digital

De la misma manera que tu familia puede tener un plan para reunirse junto a un árbol frente a tu casa en caso de incendio, es una buena idea acordar un lugar de reunión en las redes sociales antes de un desastre natural, como sugiere Anita Chandra, experta en respuesta a desastres en Rand Corporation. “Tener un plan de acción en las redes sociales es parte de cualquier plan de desastre”, dice. “Y es algo que hay que pensar detenidamente”, añade.

Lo primero es que todos se pongan de acuerdo sobre usar una plataforma en concreto, como Facebook o Instagram, y luego asegurarte de que cualquiera que vayan a usar esté instalada en los dispositivos de todos. Las aplicaciones de mensajería grupal que vienen con tu teléfono, o de terceros como GroupMe y WhatsApp, también pueden hacer que la comunicación sea más rápida y sencilla.

También designa un contacto fuera de la ciudad que pueda hacer los inicios de sesión. De esa manera, si las personas en el área del desastre solo tienen un servicio intermitente y no pueden comunicarse entre sí directamente, o incluso tienen que pedir prestado el teléfono de otra persona, ese contacto fuera del área dañada aún puede ser una fuente central de información para tu familia.

Si es posible, trata de acordar con anticipación una hora de inicio de sesión para mantener la preocupación al mínimo. FEMA tiene consejos detallados para establecer un plan personal.

9. Organiza tus contactos de emergencia

Muchos usuarios de teléfonos son un poco desordenados a la hora de organizar sus contactos, especialmente los de amigos y familiares más cercanos. “Tendemos a no enumerar a la gente según su relación con nosotros”, explica Chandra. La experta sugiere tomarte unos minutos para configurar un contacto ICE (en caso de emergencia por sus siglas en inglés) en tu lista de contactos. Es inteligente designar más de un contacto de emergencia; además de tu cónyuge, que probablemente esté cerca, puedes elegir un hermano u otro pariente cercano que viva fuera de la ciudad.

Además, los propietarios de iPhone pueden utilizar la función de identificación médica en la aplicación de salud del dispositivo para configurar contactos de emergencia. Incluso si el teléfono está bloqueado, los socorristas tendrán acceso a estos contactos críticos a través de la función de emergencia en la pantalla de bloqueo. En los teléfonos Android, las opciones para configurar contactos de emergencia varían según el modelo, pero puedes probar el submenú ‘Mi información’ o aplicaciones como Emergencia de la Cruz Roja o ICE (gratis, pero con compras dentro de la aplicación).

10. Configura alertas útiles

Recibir la información meteorológica y de seguridad pública adecuada es vital para tomar decisiones correctas durante un desastre, y tienes más opciones que nunca, como dice Joseph Trainor, director del programa de ciencias de desastres de la Universidad de Delaware.

“¿Qué quieres? ¿Algo simple o algo sofisticado?, pregunta. El Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, aporta información meteorológica detallada sobre las estadísticas de una tormenta que puede resultar interesante pero no siempre útil. “No se trata solo de la amenaza”, añade Trainor. “Es lo que vas a hacer al respecto”, puntualiza.

En cambio, Trainor sugiere que te registres para recibir alertas antes de que ocurra una tormenta u otro desastre. Presta especial atención a la información que proviene de funcionarios locales y del condado que podrán dar consejos concretos sobre si deberías quedarte o irte, según el pronóstico más reciente y otras condiciones. “Estas alertas serían recordatorios de que hay cosas que podemos hacer para reducir los riesgos”, afirma Trainor.

11. Pide ayuda al 911

La mejor manera de obtener ayuda cuando tienes problemas en una emergencia es llamar al 911. Y en la mayoría de los teléfonos inteligentes, el modo de emergencia también te permitirá hacer una llamada al 911 cuando el teléfono esté bloqueado.

Pero no siempre es tan sencillo como hacer una llamada telefónica.

Durante el huracán Harvey en 2017, Houston tuvo su sistema de 911 colapsado por el gran volumen de llamadas, un problema que empeoró cuando muchas personas colgaron después de ser puestas en espera y luego volvieron a llamar unos minutos después.

Todo lo que se logró solucionar para los afectados fue aquello que necesitaban las personas que se mantuvieron a la espera en la línea. Entonces, el primer consejo es este: incluso si es frustrante, mantente al teléfono y espera la ayuda.

Si llamas desde un teléfono celular, recuerda anotar tu ubicación porque, a diferencia de un teléfono fijo, los servicios de emergencia no siempre saben exactamente dónde se encuentran tú y tu teléfono celular.

También es posible que puedas enviar un mensaje de texto al 911. El servicio de texto al 911 se ha implementado en algunas jurisdicciones, pero no en todas, de los EE. UU. La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones por sus siglas en inglés) sugiere intentar hacer primero una llamada de voz, lo que también te permite tener una conversación real con la persona que está en la centralita, quien puede hacer preguntas que obtengan información, incluida tu ubicación exacta, que tal vez no se te ocurrió añadir en el texto.

Sin embargo, los mensajes de texto siguen siendo una opción importante porque hay ocasiones en las que el sistema celular está tan sobrecargado que las llamadas de voz fallan mientras que los mensajes de texto aún pueden enviarse.

Finalmente, si no tienes ningún servicio celular, los teléfonos iPhone 14 y iPhone 14 Pro te preguntarán si quieres usar una conexión satelital para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia pidiendo ayuda. Y también puedes compartir información médica y notificar a los contactos de emergencia, si configuraste esa función con anticipación.

Durante el huracán Harvey, se lograron varios rescates después de que los residentes pidieran ayuda a través de las redes sociales. Los funcionarios de emergencia advierten que una llamada convencional al 911 desde un teléfono celular o fijo debería ser tu primera opción y una petición de ayuda en Facebook debería ser el último recurso.

12. Documenta tus pertenencias

Una vez que hayas completado todos los otros pasos de preparación para tormentas, FEMA sugiere tomarte el tiempo para andar por tu casa y tomar fotografías o videos que podrían proporcionar documentación útil si tienes que presentar un reclamo al seguro.

Haz instantáneas de cada habitación desde diferentes ángulos, tomas fotos individuales de artículos valiosos y, en el caso de productos electrónicos, registra el número del modelo y el número de serie. Quizás no tengas que usar estas fotografías, pero podrían ahorrarte dolores de cabeza (y potencialmente miles de dólares) si tienes que tratar con tu compañía de seguros después de regresar a casa.

