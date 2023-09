Congresista Barragán: ‘Las armas de fuego representan una epidemia en el país’

La Ley Bipartidista Comunidades más Seguras (BSCA) en Estados Unidos será una herramienta importante para la prevención de la violencia de las armas de fuego, un problema nacional al que la congresista Nanette Díaz Barragán consideró como “una epidemia”, durante una mesa redonda en la escuela Lindbergh STEM Academy, en la ciudad Long Beach.

La pieza legislativa proporciona 5,000 millones de dólares para el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) además de programas educativos.

La ley de Comunidades más Seguras

Jack Budish, consejero federal de Everytown For Gun Safety, dijo a La Opinión que la Ley de Comunidades más Seguras del senador de Texas, John Cornyn, que fue aprobada por el Congreso, en julio de 2022, es la primera legislación importante en 30 años, sobre la prevención de la violencia armada. La legislación fue promulgada por el presidente Joe Biden.

¿Y cuál es el futuro de esa ley bipartidista, a nivel nacional y, en particular, en California?, se le preguntó.

“La ley en sí tiene dos grandes componentes, el primero, miles y miles de millones de dólares en inversiones históricas que se destinan a esfuerzos de prevención de la violencia armada, servicios de salud mental y programas de seguridad y programas escolares en general”.

Budish añadió que, la otra parte son las herramientas nuevas en lo que respecta a leyes federales de prevención de la violencia armada.

“Algo que hace la ley es crear un proceso de verificación de antecedentes mejorado para compradores menores de 21 años”, expresó. “Y ese proceso ya se ha utilizado para negar ventas a personas que no pueden pasar una verificación de antecedentes”.

“La ley también hará nuestro sistema de verificación de antecedentes de una manera más amplia. Así que hay un montón de cosas y herramientas realmente increíbles. Y ahora es una cuestión de que los gobiernos estatales y locales, las organizaciones comunitarias y las agencias federales de aplicación de la ley utilicen esas herramientas, utilicen esos recursos y realmente implementen la ley”.

“Las armas de fuego representan una epidemia en el país”, dijo a La Opinión, la congresista Díaz Barragán, antes del evento que reunió a líderes comunitarios, educativos y funcionarios de gobierno de la ciudad de Long Beach.

“A principios de esta semana tuvimos a un niño que fue baleado en un autobús escolar, y creo que es importante que continuemos presionando para prevenir la violencia de las armas de fuego”, añadió. “Eso incluye legislación en el Congreso”.

Miles de muertos

En la Semana Nacional de Prevención de las armas de fuego, se dijo que son la causa principal de muerte entre los

niños y adolescentes estadounidenses, con 4,733 decesos. Le siguen: muertes en accidentes vehiculares, 4,048; envenenamiento, 2,079; cáncer, 1,670, y sofocación, 1,409.

En el año escolar 2021-2022 se registraron 193 incidentes donde se usaron armas de fuego, que provocaron 59 muertes en el país y lesiones a 138 personas.

Este año se han registrado 86 incidentes de violencia con armas de fuego en escuelas de los Estados Unidos, con 27 fallecimientos y 59 heridos.

Entre los incidentes de violencia y muerte, el 25 de agosto, una mujer fue herida por una bala “perdida” mientras estaba de pie observando un partido de futbol americano, en la escuela Dr. Maya Angelou Community High School, de la calle 52 y el bulevar Avalon, en el sur centro de Los Ángeles.

Antes, el 31 de mayo, un adolescente de 17 años resultó herido por un disparo hecho en el estacionamiento de la escuela primaria Woodson Elementary, en Corning, California. Fue transportado a un hospital y se recuperó.

Quince días antes, un estudiante de la escuela secundaria Roosevelt, de Northwest, D.C. Jefferson Luna Pérez, de 17 años fue abatido a tiros cerca de una cancha de tenis y de basquetbol.

Inaceptable realidad

Las armas de fuego son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes de uno a19 años en los Estados Unidos, donde a diario 120 personas son asesinadas o heridas de bala.

“Eso es inaceptable”, dijo Jack Budish, consejero federal de Everytown For Gun Safety.

Durante el evento, se puso de manifiesto que cada año, un promedio de 19,000 niños y adolescentes son asesinados o heridos a tiros y aproximadamente tres millones están expuestos a la violencia armada, algo que podría cambiar, gracias a la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras (BSCA)

‘Una epidemia’

Budish, dio a conocer que los niños y adolescentes en los Estados Unidos se ven afectados por la violencia armada en todas sus formas.

“La violencia armada es una epidemia, cuando se trata de niños en las escuelas; es la principal causa de muerte entre adolescentes y niños en los Estados Unidos”, manifestó a La Opinión.

“La exposición a la violencia armada tiene un impacto en el bienestar psicológico y mental de niños y adolescentes y afecta su desempeño escolar, entre otros factores”, añadió. “Cuando

los hogares, los vecindarios y las escuelas no están a salvo de la violencia armada, generaciones enteras de niños estadounidenses se ven afectadas”.

Una es la niña Sinaí Aguayo, de 15 años, una estudiante del noveno grado en Cabrillo High School, quien caminaba de regreso a casa con su madre, Rosa Mosqueda.

“Me preocupa la seguridad en mi escuela, pero hasta ahora no me ha tocado ver ningún incidente de violencia, y espero no verlo nunca”, dijo la niña, a La Opinión.

Peligro en el hogar

Los expertos de la mesa redonda destacaron que “trágicamente”, los niños y adolescentes corren un mayor riesgo por las armas de fuego en el hogar, ya que la gran mayoría de las muertes por homicidio con armas de fuego y las muertes y lesiones por disparos involuntarios de niños y adolescentes ocurren en el hogar.

De hecho, más del 80 por ciento de los suicidios infantiles involucran un arma que pertenece a un miembro de la familia, por lo cual consideraron relevante los programas de intervención comunitaria.

“Es importante que se esté despertando la conciencia en el Congreso sobre las armas”, consideró Jessica Quintana, directora ejecutiva del Centro CHA (Community Hispanic Association). “Están hablando del asunto, y la respuesta que esperamos de ellos es que haya equidad y distribución justa de los recursos contra la violencia en muestras comunidades”.

Números que aterran:

4.6 millones de niños estadounidenses viven en hogares donde hay al menos un arma cargada o descargada.

Durante la última década, la tasa de suicidio con arma de fuego entre niños y adolescentes ha aumentado un 66%.

Los niños y adolescentes afroamericanos tienen 17 veces más probabilidades de morir por homicidio con arma de fuego que los niños y adolescentes blancos de la misma edad.

Aproximadamente 3 millones de niños estadounidenses son testigos de la violencia armada cada año.

Posibles soluciones

Almacenamiento seguro de armas. Los propietarios de armas pueden hacer que sus hogares y comunidades sean más seguros guardando sus armas de manera segura. Esto significa almacenarlos descargados, bajo llave y separados de las municiones.

Leyes de riesgo extremo. Cuando una persona está en crisis y está pensando en hacerse daño a sí misma o a otros, los familiares y las autoridades suelen ser las primeras personas en ver las señales de advertencia. Las leyes de riesgo extremo, a veces denominadas leyes de “bandera roja”, permiten que los seres queridos o las autoridades intervengan solicitando a un tribunal una orden para impedir temporalmente que alguien en crisis acceda a las armas.

Armas inteligentes y funciones de seguridad para armas. Un arma personalizada (o “inteligente”) es un arma de fuego que emplea tecnología de uso autorizado, como el escaneo del pulgar o el código de acceso disponible en muchos teléfonos inteligentes, para convertir armas robadas y a las que acceden los niños en piezas de acero inofensivas. Si se implementara ampliamente, cambiaría las reglas del juego para mantener las armas fuera del alcance de niños y delincuentes.

Reconsiderar los simulacros de tirador activo. El 95% de las escuelas públicas estadounidenses practican los procedimientos de bloqueo con los estudiantes. Sin embargo, casi no hay investigaciones que afirmen el valor de estos simulacros para prevenir tiroteos en escuelas o proteger a la comunidad escolar cuando estos ocurren.

Dejen de armar a los maestros. Para evitar tragedias se deberían implementar soluciones sólidas de seguridad escolar, pero armar a los maestros no es una de ellas. Los tiroteos en las escuelas son caóticos y en los momentos de caos, no se puede pedir a los profesores que detengan a un tirador, potencialmente un exalumno.

Programas de identificación y evaluación de amenazas en las escuelas. Lo más importante que pueden hacer las escuelas para prevenir incidentes con tiradores activos (y la violencia armada en general) es intervenir antes de que una persona cometa un acto de violencia. Los programas de evaluación e identificación de amenazas permiten a las escuelas intervenir para abordar posibles comportamientos violentos.

Verificación de antecedentes de todas las ventas de armas. Son la base de cualquier estrategia integral de prevención de la violencia armada. La ley federal actual exige que se realicen verificaciones de antecedentes cada vez que una persona intente comprar un arma a un comerciante de armas autorizado. Esto es para garantizar que al comprador no se le prohíba legalmente tener el arma.

Fuente: Everytown For Gun Safety