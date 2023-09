Estados Unidos confirma nueva ayuda de 1,000 millones a Ucrania

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció durante su tercera visita desde el comienzo de la guerra a Kiev nuevas partidas de asistencia a Ucrania por un valor total de más de mil millones de dólares, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El paquete de ayuda de más cuantía es por un valor de 300 millones de dólares y está dedicado a “apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden (ucranianas) para restaurar y mantener la ley y el orden en las zonas liberadas” de la ocupación rusa.

Estados Unidos también enviará a Ucrania otros 206 millones de dólares adicionales en “asistencia humanitaria” relacionada con el acceso a alimentos, agua y vivienda para las víctimas de la agresión militar rusa.

Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/NugwW6eeKA

