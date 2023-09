Galilea Montijo y su exesposo se lanzan dulces mensajes en redes ¿Reconciliación en puerta?

A pesar de que fue uno de los divorcios más sonados, Galilea Montijo y su exesposo Fernando Reina no dejan de demostrar la madurez con la que se dio su separación. A tal grado que se siguen enviando mensajes cariñosos y de apoyo en redes sociales.

Para muestra un botón, pues el pasado fin de semana Fernando Reina, exesposo de la conductora de “Hoy”, publicó en redes que se encuentra promocionando deportivo de Padel en Acapulco, México por lo que la tapatía demostró estar más que orgullosa de este logro del padre de su hijo.

Tal fue su alegría por este proyecto que Galilea decidió compartir en su cuenta de Instagram la promoción e información de este evento, y a la vez una breve declaración de su exesposo en una conferencia de prensa.

Esto provocó que famosos como Roxana Castellanos, Raúl “El negro” Araiza, Liliana Arriaga “La Chupitos”, entre otros se unieran a la publicación y comentaron con emoticones de aplausos.

Pero hubo un comentario que sobresalió fue Galilea, quien le dio su apoyo a su exesposo, lo que provocó que el propio Reina le agradeciera públicamente de manera especial a la presentadora y también madre de su hijo.

Pues en sus historias de Instagram el exdiputado lanzó la invitación pública a la madre de su hijo al Premier Padel que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 3 de diciembre en Acapulco.

Muchos creíamos que eso sería todo, pero no, ahí no quedó la cosa, pues ante este comentario del expolítico mexicano, Gali no se quedó callada ante la invitación de su exmarido y aceptó dicha propuesta y aseguró que ahí estaría presente.

Recordemos que fue el pasado 10 de marzo cuando Galilea Montijo, además de lanzar un comunicado en redes sociales para anunciar su separación de Fernando Reina.

En dicho desplegado reveló que luego de una difícil etapa que atravesó su matrimonio durante la pandemia del COVID-19, no pudieron recuperar su matrimonio.

¡Galilea Montijo ya no se esconde! Protagoniza apasionado instante en la playa

La conductora mexicana Galilea Montijo de plano ya no se esconde para demostrar su amor a su nueva conquista, el modelo español, Isaac Moreno. Con quien protagonizó un sensual video y a la vez muy romántico, mientras estaban en una piscina.

La presentadora del matutino de Televisa “Hoy”, se dejó ver muy pero muy enamorada en un video que parece fue una filtración y ya se volvió viral en redes sociales.

Donde se le ve a Gali prácticamente abrazada por completo al modelo, mientras este la besa, y juguetearon un poco con sus besos.

Filtran video de momento apasionado entre Galilea Montijo y su nuevo galán pic.twitter.com/Uq2x2k5fMQ — Lo + viral (@VideosVirales69) August 30, 2023

Esto habría sido mientras ella está de vacaciones con él en una playa paradisiáca, donde no había querido dar pistas de que estaban juntos. Pero el misterio llegó a su fin con este video que ya es viral en redes sociales.

Montijo aseguró que solo eran amigos y se estaban conociendo, pero han pasado varios meses de esto y la pareja no puede ocultar que su relación es algo formal, incluso en redes sociales se filtró un video en donde se puede ver como derramaron miel en sus últimas vacaciones.

Hasta el momento, ni la conductora de Hoy ni su nuevo galán han aparecido juntos ante las cámaras de los medios de comunicación o en redes sociales, la pareja ya no esconde lo que siente.

