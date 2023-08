Así es la mansión de Galilea Montijo donde hará megafiesta con los habitantes de ‘LCDLFM’

La mexicana Galilea Montijo, quien es la conductora principal de ‘La Casa de los Famosos México’, organizará una súper fiesta con los concursantes del reality show de Televisa en la casa que posee en la Ciudad de México y que se quedó tras su separación de Fernando Reina.

La fiesta se llevará a cabo, tal y como ella misma lo dio a conoces, la noche del lunes y habrá comida, bebida y hasta grupo musical para deleitar a los finalistas y al resto de los habitantes que formaron parte de la gustada emisión.

Hasta el momento desconoce qué tan masiva será su celebración, pero su hogar cuenta con el espacio más que suficiente para albergar grandes eventos en su jardín, tal y como ella misma nos lo ha presumido en las postales que ha publicado del lugar que comparte con su hijito, Mateo, de 11 años.

¿Cómo es la exclusiva casa donde Galilea hará una mega fiesta con todos los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’?

Cocina

La cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que suele ser utilizada por la presentadora para preparar sus alimentos.

Sala de televisión

La sala de televisión, que da al amplio jardín, cuenta con un librero color caoba y diversos sofás que convierten esa zona de la casa en un lugar sumamente acogedor para una tarde de películas.

Clóset

Como toda celebridad, el clóset de Galilea Montijo es un lugar sagrado, al contar con el suficiente espacio para acomodar los outfits que utiliza en su día a día, con un espejo que se convierte en su mejor aliado al momento de lucir sus exclusivos outfits de diseñador, así como un par de cuadros de Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.

Jardín

Aunque tienen muy buen gusto para la decoración, el jardín es el gran protagonista de la mansión, al contar con hermosas áreas verdes y hasta con una casa de árbol. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Sigue leyendo:

Exhiben y regañan a Galilea Montijo por violar importante regla de ‘La Casa de los Famosos México’

Abuelito enfermo demanda a Orlando Bloom y a Katy Perry tras venderles mansión y luego arrepentirse

Kendall Jenner sorprende a sus fans al mostrar cómo luce la sala de su mansión de Beverly Hills

Conoce la antigua mansión de Miami que perteneció a Madonna y que fue malvendida